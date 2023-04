Grans tecnològiques com Telefónica i Minsait donen suport a universitats

Coincidint amb el Dia Mundial de la Ciència i la Tecnologia, que se celebra avui 10 d’abril, grans tecnològiques com NTT Data, Minsait i Telefónica aposten per col·laborar amb universitats per fomentar el desenvolupament continu de la ciència, la tecnologia i la investigació a la societat.

Entre les múltiples col·laboracions amb universitats i centres educatius que es van tancar durant 2022 i inicis d’aquest any, NTT Data destaca pel naixement de la seva Càtedra NTT Data per a l’Emprenedoria i la Innovació Tecnològica per tal de fomentar la col·laboració en formació i investigació en l’àrea de les tecnologies de la informació.

La multinacional japonesa, a través de la seva filial a Espanya, també va signar amb la Universitat Cunef un acord per potenciar la formació especialitzada en analítica comercial a través del Programa d’Especialització en Business Analytics. Aquests dos acords se sumen als centenars de col·laboracions amb centres educatius que es mantenen amb el mateix objectiu: potenciar i donar suport a la investigació en ciència i tecnologia.

Per part seva, Minsait, la companyia d’Indra líder en transformació digital i Tecnologies de la Informació, ja suma 330 col·laboracions amb centres educatius científics i tecnològics demostrant el seu compromís amb el desenvolupament del sector. Entre aquestes col·laboracions destaquen les càtedres amb universitats, com ara la Universitat de Sevilla.

Aquesta participació va néixer amb vocació de promocionar activitats docents i de recerca interdisciplinària que tractin els desafiaments i les perspectives de desenvolupament tecnològic amb la col·laboració dels alumnes. El seu conveni es va renovar a finals de 2022 incloent una àmplia agenda d’activitats, com ara jornades sectorials, seminaris, tallers i premis.

Concretament, els objectius principals de les càtedres són la promoció del desenvolupament de les competències professionals de l’alumnat; millorar la capacitació; ampliar o actualitzar els coneixements, les tècniques o les habilitats dels membres de la comunitat universitària i connectar els joves estudiants amb els projectes tecnològics que requereixen les diferents unitats de negoci de l’empresa i els seus clients.

Pel que fa a Telefónica, multinacional espanyola de telecomunicacions, també compta amb una àmplia xarxa de càtedres universitàries que destaca per la seva capacitat de creixement i influència al sector. La Xarxa de Càtedres Telefónica va néixer el 2001 i ja compta amb 24 càtedres en 26 universitats espanyoles, sent així la cadena més gran del país.

La finalitat d’aquesta àmplia xarxa és servir com a instrument de formació, investigació i transferència de coneixement i impulsar així les noves tecnologies de la informació i la comunicació des d’una òptica multidisciplinària. Recentment, l’empresa ha batut rècords impulsant ‘Ledu Stem’, una competició de debat acadèmic que compta amb la participació de 19 universitats, la col·laboració més gran del país en aquest context.