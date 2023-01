Grandvalira reuneix desenes d’esquiadores a ple centre de Madrid￼

L’estació d’esquí de Grandvalira ha reunit aquest matí a desenes d’esquiadors en el centre de Madrid. Als quals s’han acostat fins a l’edifici Metròpolis de la capital, equipats amb capells, botes de neu, taules de snow i esquís, l’estació els ha premiat amb un forfet per a dos dies, amb data oberta per a poder gaudir en qualsevol moment de la temporada.

Prèviament, Grandvalira ha reptat al més matiner a acostar-se al mateix punt de trobada. Encara que els participants no ho sabien, l’estació d’esquí tenia preparat un gran premi sorpresa. D’aquesta manera, Javi i Emma, que han estat els primers a arribar, a les 6 del matí, han guanyat un premi que els ha portat avui mateix a agafar l’avió de Madrid fins a l’aeroport d’Andorra-La Seu per a arribar fins a Grandvalira i poder gaudir d’un cap de setmana amb desplaçament, nits d’hotel i experiències completes en l’estació d’esquí.

L’objectiu d’aquesta acció és acostar Andorra i Grandvalira als esquiadors madrilenys. Tal com explica el director general de Grandvalira Resorts, Juan Ramón Moreno, “volem que els madrilenys coneguin Andorra, que vinguin a Andorra, que és un destí únic”. “Per a nosaltres Madrid és un mercat molt important. El madrileny en general té la percepció errònia que Andorra està més lluny del que realment està”, afegeix Moreno, que amb accions com la d’avui vol animar als madrilenys a visitar Andorra i Grandvalira.

La convocatòria ha comptat amb la presència de l’esquiadora Lola Fernández-Ochoa, per a qui aquesta acció tan “divertida” li serveix per a animar als esquiadors a “fer la maleta, que Andorra està molt a prop”.

Grandvalira és, amb 210 quilòmetres de pistes esquiables, l’estació més gran dels Pirineus i del sud d’Europa, en la qual l’esquí és el centre, però on també hi ha infinitat d’experiències per a viure, tant dins com fora de les pistes.

Grandvalira forma part de Grandvalira Resorts, juntament amb Pal Arinsal i Ordino Arcalís: un total de 303 quilòmetres de pistes que donen vida a un univers d’experiències versàtil i complet on viure amb intensitat la pràctica dels esports de neu a Andorra i gaudir d’un entorn natural privilegiat amb un sol forfet, l’Andorra Pass. Amb una ubicació privilegiada, al Principat d’Andorra, i una àmplia trajectòria turística el domini andorrà garanteix una variada oferta cultural, gastronòmica, d’allotjament i oci.