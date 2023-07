Grandvalira Resorts potencia el territori ciclista d’Andorra

La temporada d’estiu de les estacions de Grandvalira Resorts està a ple rendiment amb multitud de propostes per a tots els públics i, especialment, per als amants de la bici.

Enguany, han volgut potenciar el ciclisme com un dels principals atractius de l’oferta estiuenca, convertint Andorra en un dels millors territoris per a practicar aquest esport. A més de la multitud de propostes alternatives que ofereixen les tres estacions andorranes (Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís), que enguany presenten la seva oferta estiuenca per primera vegada de manera conjunta sota la marca Grandvalira Resorts.

Precisament aquesta multitud de propostes van fer que l’estiu passat més de 210.000 persones visitessin les tres estacions, comptant els assistents a la Copa del Món de BTT. En aquest sentit, el director general de Grandvalira Resorts, Juan Ramón Moreno, assegura que aquest estiu “esperem estar al voltant d’aquesta xifra i millorar-la, tenint en compte que l’any passat va ser un estiu molt bo”.

Grandvalira E-Bike

La novetat principal d’aquest estiu és el projecte Grandvalira E-Bike, un conjunt de rutes senyalitzades per a bicicletes elèctriques pels sectors de Soldeu, El Tarter, Canillo, Encamp, Pas de la Casa i Grau Roig. Les rutes conformen un total de 94 quilòmetres i han estat marcades segons el nivell tècnic i el desnivell amb un format per colors com el de les pistes d’esquí (verd, blau, vermell i negre).

Entre el Bike Park de Pal Arinsal i els nous circuits de e-bike, Grandvalira Resorts suma prop de 150 km per a la pràctica de la bicicleta de muntanya i potència encara més el territori ciclista a Andorra, on tot tipus de grups i famílies podran trobar un circuit adaptat al seu nivell i destresa alhora que gaudeixen dels paratges naturals de la zona. Així mateix, s’ha creat un nou forfet de dia Bike Pass, que permet utilitzar les telecabinas d’Encamp (Funicamp), Canillo i Soldeu per a guanyar desnivell més fàcilment i accedir als circuits estalviant bateria.

Bike Park i Mountain Park

El Bike Park de Pal Arinsal és un dels més prestigiosos a nivell mundial, amb més de 50 km i 30 circuits per a les diferents modalitats de BTT com a cross-country, enduro, descens o e-bike, així com infraestructures i diferents mòduls per a combinar la velocitat amb les habilitats per a fer salts i trucs.

A més, l’estació tornarà a ser la seu de la Copa del Món UCI de MTB que enguany tindrà lloc del 22 al 27 d’agost i que convertirà el sector de Pal en l’epicentre mundial de la BTT amb la participació dels millors riders del món. Un dia després de la Copa del Món, el 28 d’agost, Arinsal serà l’arribada de la 3a etapa de la Volta a Espanya.

Així mateix, el Mountain Park, el centre d’activitats de Pal Arinsal, ofereix activitats d’oci esportives i en la naturalesa per a tota mena de famílies, com a reptes d’habilitats, circuits esportius, parc de cordes, karting, tirolines per a adults i per a petits o pistes de tubbing. El Peke Park afegeix inflables, llits elàstics, tobogans, rocòdroms, piscines de boles, entre altres, conformant així un espai perfecte perquè els més petits desenvolupin les seves habilitats a l’aire lliure mentre els adults posen a prova el seu esperit aventurer amb les sortides en buggie o gaudeixen de les sensacions de l’esquí i el surf de neu gràcies al simulador de l’estació.

Mon(t) Magic Family Park

Un dels espais més visitats a l’estiu és el Mon(t) Magic Family Park de Canillo, un destí per a famílies aventureres on grans i petits trobaran moltes activitats per a divertir-se junts: passejos en caiac o Redshark, circuits de trekking, minigolf, inflables i llits elàstics, tubbing, tir amb arc i fins a 18 propostes plenes d’emoció. Sense oblidar les grans estrelles: el tobogan Màgic Gliss i la tirolina de més de mig quilòmetre de descens. Enguany, a més, el Mon(t) Magic Family Park ha estrenat un nou Acrojump, que substitueix el que hi havia.

Golf

El Golf de Soldeu és també una de les zones més visitades a l’estiu, tant pels amants del golf que valoren l’experiència de jugar al seu esport favorit a 2.250 m d’altitud –és el camp de 9 clots més alt d’Europa–, com per aquells que just s’inicien.

En una extensió de 16 hectàrees, el camp està dissenyat de manera que queda completament integrat dins de l’entorn natural, aprofitant la topografia i els elements naturals. Els principiants poden sol·licitar l’ajuda de l’Escola de golf, on professionals experimentats els ajudaran a fer els primers passos.

Més enllà del golf, el sector de Soldeu proposa experiències com les sortides amb apicultors experimentats per a veure els ruscos de prop i conèixer més a fons els processos de producció de mel, així com la importància de les abelles en l’ecosistema, o el circuit interpretatiu per a observar marmotes, un dels animals més estimats del Principat.

Sortides temàtiques

L’activitat en Grau Roig s’allargarà fins a l’11 de setembre amb l’accés amb el bus 4×4 a la zona del Llac dels Pessons, punt de sortida de diferents rutes de senderisme amb els Grandvalira Mountain Guides per a descobrir la flora i la fauna andorranes, així com els llacs i pics del sector.

Amb els seus coneixements d’alta muntanya, els GMG preparen rutes més familiars adaptades als diferents nivells dels grups. La novetat d’aquest estiu són les sortides temàtiques guiades dels GMG per a gaudir de la naturalesa del Principat, com les excursions nocturnes previstes per a observar les superlunas d’aquest estiu, la caminada a l’alba per a veure la sortida del sol des del Mirador Solar de Tristaina o la ruta circular Pic de l’Estanyó en Sorteny.

En el sector d’Encamp, el Funicamp, el funitel més llarg d’Europa amb un trajecte de 25 minuts i que arriba a una altitud de 2.502 metres, permet realitzar excursions a peu, descensos en BTT per les rutes senyalitzades i sortides en 4×4 per a descobrir paisatges d’alta muntanya i el patrimoni cultural de la zona.

Mirador solar

L’activitat estiuenca en Grandvalira Resorts va començar a Ordino Arcalís a principis de juliol amb l’entrada en funcionament dels remuntis que donen accés al Mirador Solar de Tristaina.

Enguany, l’estació andorrana estrena vistes amb les noves cabines de la telecabina de Tristaina, que compten amb un sòl de cristall transparent per a poder millorar l’experiència panoràmica durant el més de quilòmetre i mig que dura el trajecte d’ascens des del Hortell fins a la Coma de Arcalís.

A més, el Refugi de Sorteny ofereix allotjament i restaurant en un paratge natural privilegiat a gairebé 2.000 m d’altitud per a completar l’experiència a la vall d’Ordino, que forma part de la Reserva de la Biosfera per la Unesco.