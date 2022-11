Grandvalira Resorts inverteix 17,5 milions per a la nova temporada d’hivern

Les tres estacions d’esquí andorranes, Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira, han presentat aquest dilluns la temporada d’hivern que afronten havent fet una inversió de 17,5 milions d’euros i amb el repte d’arribar als 2,5 milions de dies d’esquí venuts. Les tres estacions, que per primer any s’agrupen sota el paraigua de Grandvalira Resorts, tenen fixat el dia 2 de desembre com a data d’obertura, però el director general de Grandvalira Resorts, Juan Ramón Moreno, ha anunciat aquest dilluns que sí les condicions de neu ho permeten, potser Ordino Arcalís s’avança i obri el cap de setmana que ve.

Dels 17,5 milions d’inversió, 12,5 corresponen a Grandvalira; 2,5 milions, a Pal Arinsal, i 2,5 milions, a Ordino Arcalís, i segons ha destacat Moreno en una roda de premsa és una de les inversions “més importants” dels últims anys, que va en consonància amb el gran repte que afronten les estacions, en les paraules.

Les inversions principals van destinades a la sostenibilitat, amb 2,5 milions d’euros invertits en autoproducció d’energia renovable i mesures d’estalvi energètic, ja que les pistes d’esquí també s’han compromès a reduir un 15% el consum, tal com demanat el Govern.

Grandvalira ha construït una central hidroelèctrica a Pessons que permetrà cobrir entre el 3% i el 5% del consum dels sectors del Pas de la Casa, Grau Roig i Encamp, i, paral·lelament, s’han instal·lat plaques fotovoltaiques a les teulades de 8 edificis de l’estació dels sectors de Grau Roig, Encamp i Soldeu.

Ordino Arcalís és autosuficient des del 2016 gràcies a una minicentral hidroelèctrica, mentre que Pal Arinsal autoprodueix el 37% de l’energia gràcies al parc solar, i Grandvalira cobreix un 6% de l’energia que consumeix.

D’altra banda, s’han adoptat mesures d’estalvi com l’optimització del funcionament dels remuntadors, canvis de bombetes led, regulació de la temperatura a l’interior dels edificis, millores en els sistemes d’innovació i renovació de les màquines trepitjaneu, entre d’altres.

FORFAITS

La gran novetat d’aquest hivern són els tres forfets de temporada que s’ofereixen: l’Andorra Pass, que dona accés il·limitat a les tres estacions; el Nord Pass que permet esquiar de forma il·limitada a Pal Arinsal i Ordino Arcalís, i el Mountain Pass, per fer esquí de muntanya i raquetes de neu als 27 circuits habilitats a Grandvalira Resorts.

D’altra banda, a partir d’aquesta temporada Grandvalira Resorts passa a formar part del prestigiós Ikon Pass, nascut als Estats Units i que dona accés a més de 50 destinacions arreu del món. Igualment, es manté l’estratègia de preus dinàmics, de manera que es potencia la venda en línia on els clients poden aconseguir els forfets a un preu mínim garantit i es premia la compra anticipada amb descomptes de fins al 15%.

PISTES

Una de les principals novetats es troba al Pas de la Casa Grau Roig, amb la nova pista Pont-Grau que travessa la carretera i connectarà el Port d’Envalira amb la zona de Bordes, ampliant així el domini esquiable a 14 hectàrees. També hi haurà un nou teleesquí a Abelletes, que substitueix un telecorda, s’han millorat els circuits infantils, el circuit de XCross de la Coma III, hi ha un nou circuit d’esquí de muntanya al sector de Canillo i un altre de raquetes a Soldeu.

A més, al pàrquing de Grau Roig, s’hi han instal·lat 30 nous punts de càrrega de vehicles elèctrics i Pal Arinsal ha aconseguit l’homologació de competició de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) per a la pista Corpalanca, a Pal.

Pel que fa a activitats, destaca l’Snowtubbing del Pas de la Casa, que amb 350 metres es converteix a la pista tubbing més llarga d’Europa i permet agafar una velocitat de fins a 60 quilòmetres per hora.

Finalment, del 30 de març al 2 d’abril, Grandvalira acollirà la primera edició de l’Snowrow, un festival de música i esport organitzat conjuntament amb ‘Elrow’, on actuaran uns vint DJ internacionals.