Grandvalira Resorts ha presentat el projecte cinematogràfic ‘NIX’, una pel·lícula que retrata l’essència dels Pirineus andorrans i el vincle entre les persones d’Andorra i la muntanya.
Segons va informar aquest dimecres l’estació d’esquí, el film està dirigit i produït per l’estudi andorrà Citric i és el resultat de dos hiverns de treball per a capturar la identitat del país pirinenc.
La pel·lícula, el títol de la qual significa “neu” en llatí, s’estrenarà el pròxim 4 de novembre als cinemes Illa Carlemany. Posteriorment es projectarà de manera gratuïta els dies 5, 6 i 7 de novembre a les 20.00 hores.
‘NIX’ mostra els cicles de la neu i la relació que les persones mantenen amb la muntanya a través de sis històries que reflecteixen diferents maneres de viure l’hivern als Pirineus d’Andorra.
GENT DE NEU
El projecte va néixer com una “necessitat de posar en valor la neu com a tret identitari del nostre país, amb la voluntat de connectar amb tots aquells que estimen la muntanya, la neu i els Pirineus”, va explicar David Ledesma, portaveu de Grandvalira Resorts.
“És un homenatge a la tradició de muntanya del Pirineu, un reconeixement a la gent de neu i l’explicació visual de per què al nostre país contem la vida en hiverns”, va afegir el responsable de l’estació.
La cinta, que té una durada de 22 minuts, està acompanyada de l’eslògan “Som gent de neu” (“Som gent de neu”) i recull com els habitants de les valls viuen la muntanya amb passió.
A través de les vivències de ramaders, esportistes i amants de la muntanya, la peça mostra el llegat de les generacions que els precedeixen i la seva connexió amb el territori pirinenc.
HISTÒRIES DE MUNTANYA
El film recorre històries com la transhumància hivernal d’una família d’Ordino, l’ascens al pic de Comapedrosa i al pic de Pessons i l’escalada en gel en la Coma del Forat.
També inclou la travessia d’una highline entre dos pics, amb una mescla d’imatges espectaculars i històries commovedores que busquen transmetre el vincle entre el territori i els seus habitants.
“Ha estat un repte culminar aquest projecte, adaptant-nos a les condicions meteorològiques de l’hivern i esforçant-nos per obtenir el millor resultat possible”, va assenyalar Èric Rossell, un dels tres directors del film.
Rossell dirigeix la producció juntament amb Oscar Julià i Jessone Morillon, tots ells pertanyents a Citric, productora audiovisual andorrana especialitzada en produccions de muntanya i campanyes publicitàries.
FESTIVALS INTERNACIONALS
‘NIX’ formarà part de la programació del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló i aspira a participar en el prestigiós Banff Mountain Film Festival del Canadà, entre altres certàmens cinematogràfics.
La pel·lícula està prevista que arribi posteriorment a altres plataformes després del seu pas pels diferents festivals especialitzats en cinema de muntanya i naturalesa.
Per a les projeccions gratuïtes als cinemes Illa Carlemany serà necessari reservar l’entrada a través de la web dels cinemes o de manera presencial en taquilla.
El projecte es presenta com “un document sobre l’essència d’Andorra que recull el cicle de la neu i com aquest element defineix la vida, els valors i el caràcter del país”.