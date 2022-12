Grandvalira oferirà més de 130 quilòmetres esquiables per Nadal

Les estacions de Grandvalira Resorts estan preparades per rebre Nadal a les pistes amb un ampli ventall de propostes nadalenques i aventura per a tota la família. Pal Arinsal i Ordino Arcalís comptaran amb el 100% de les pistes obertes a l’inici del període nadalenc, i Grandvalira preveu superar els 130 quilòmetres esquiables, que s’ampliaran amb l’obertura de l’accés esquiable des del sector Peretol a partir del dilluns 26 de desembre. Per tant, totes les estacions d’Andorra oferiran un Nadal amb bones condicions i pràcticament a ple rendiment amb activitats i experiències gastronòmiques i musicals.

A les estacions de Grandvalira Resorts s’han programat les activitats típicament nadalenques, com les baixades de torxes a Soldeu el 31 de desembre a les 18 hores a les pistes Bosc Fosc, Ós i Avet, i al Pas de la Casa, el 5 de gener a la mateixa hora, a la pista Directa.

Aquesta anirà seguida de l’arribada dels Reis Mags, a qui se’ls donarà la benvinguda amb la tradicional cavalcada i un gran espectacle de focs artificials. Els petits esquiadors, de 6 a 12 anys, podran participar en la baixada de llums de Soldeu el proper 3 de gener.

El Pare Noel visitarà el dia 23 els jardins de neu del Pas de la Casa, Grau Roig i Encamp, i les escoles de Soldeu, El Tarter i Canillo el dia 24 al matí perquè els nens i nenes li puguin expressar els seus desitjos més especials. No faltarà tampoc la visita del Pare Noel a Ordino Arcalís, on estarà el dia 23 de desembre de 10 h a 16 h visitant l’Escola d’Esquí, el jardí de neu i els restaurants. A més, l’estació comptarà amb una bústia on els més petits podran deixar la carta.

Tothom que vulgui es podrà acostar a la zona de trineus i jardí de neu de Pal Arinsal per celebrar el Cagatió el matí del dia 24 de desembre, mentre que el Patge Reial recollirà les cartes de les nenes i els nens per als Reis Mags el dia 4 de gener.

El Pare Noel també ha estat present aquest mes a Pal Arinsal amb una de les experiències més especials d’aquestes dates i que permet visitar-lo al seu espai màgic de Pal, al Restaurant de la Cow Bella. Els follets acompanyen els participants en telecabina i, un cop allà, els preparen activitats divertides, entre música i l’ambient màgic de l’entorn. Amb aquesta proposta, disponible fins al 22 de desembre, més de 1.000 persones han pogut lliurar la carta al Pare Noel.

SNOWTUBBING BY DOTS

Una de les grans novetats de la temporada, l’Snowtubbing by Dots ubicat al Pas de la Casa, s’estrenarà properament i aspira a convertir-se en una de les activitats estrella de l’estació. L’Snowtubbing permet baixar a tota velocitat sobre un dònut al llarg de 350 metres de recorregut i esdevé així la pista de tubbing més llarga d’Europa.

Està format per nombrosos viratges i dos túnels que passen per sota de les pistes augmentant la diversió i es poden assolir velocitats de fins a 60 km/h. Grandvalira Resorts anunciarà properament el dia que l’activitat obrirà al públic.

Per gaudir també de les pistes un cop acabada la jornada, el Pas de la Casa posarà en funcionament l’esquí nocturn a la pista La Solana, que dona la possibilitat d’aprofitar la jornada d’esquí sota el cel estrellat fins a les 20 hores. Aquesta opció nocturna estarà disponible cada dia des del 26 de desembre fins al 7 de gener, i seguirà activa de dijous a dissabte més enllà de les vacances de Nadal. Així mateix, el Sunset Park Henrik Harlaut by night estarà actiu a partir d’aquest dimecres 21 de desembre en els horaris habituals, de dimarts a diumenge de 15 ha 21 hores.

Aquestes activitats se sumen a les que ja estan disponibles habitualment com el Màgic Gliss i la tirolina del Mon(t) Magic Family Park de Canillo; el múixing i les motos de neu a Grandvalira; les Snowtrikes, el simulador d’esquí i la pista de trineus a Pal Arinsal, les motos de neu a Ordino Arcalís, així com les excursions amb raquetes de neu a totes les estacions, entre d’altres.

NADAL MUSICAL

Per part seva, L’Abarset es vestirà de Nadal aquest any amb dos grans moments. El 30 de desembre aterra Greenworld a Grandvalira, un festival underground de música electrònica pel qual han passat els millors artistes del món i que portarà l’Abarset a l’italià Ilario Alicante; el DJ i productor De la Swing que ha esdevingut un dels líders del so tech-house del panorama europeu, i el versàtil Arxip.

El dia de Reis, el 6 de gener, arriba una altra edició del Brunch –In The Snow amb el duet britànic i referents de la música house Solardo, MAF b2b ONA i Axel Hit. L’Abarset ha preparat una proposta especial per a aquesta ocasió que combina l’entrada al festival amb un sopar al restaurant.

L’IQOS Terrace també serà un punt calent durant el període nadalenc. El dissabte 24, la cantant Nuria Swan animarà la terrassa del sector de Soldeu, mentre que el saxofonista Yabloko ho farà el dissabte 31, tots dos de 12 h a 15.30 h.

Seguint amb les propostes musicals, la terrassa de l’Snack-Bar Colibrí, a la zona del Funicamp, rebrà la visita el 5 de gener de Patxi Leiva, el cantautor andorrà.

Ordino Arcalís també comptarà amb el cantautor Patxi Leiva, concretament al Restaurant Planells els dies 27 de desembre i 7 de gener. Així mateix, la DJ Yakaay posarà el ritme el 25 i 29 de desembre al Restaurant la Coma, mentre el Mag Jorge animarà la terrassa de Planells el 31 de desembre i el 4 de gener.

GASTRONOMIA

Les tres estacions de Grandvalira Resorts oferiran la seva àmplia gamma de propostes de restauració durant el període nadalenc, a més d’algunes opcions específiques. El producte experiencial i sensorial Picnic Gourmet, als sectors Soldeu – El Tarter de Grandvalira, donarà l’oportunitat de perdre’s a l’encant de les muntanyes andorranes i degustar en parella, amics o família els millors productes gurmet de la temporada prenent un mos als llocs més recòndits i clandestins de l’estació. A més, el Wine & Meat Bar by Jean Leon se suma a les propostes de sopars nocturns del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener per oferir una experiència 360 única a la neu.

Altres restaurants de Grandvalira que es poden reservar per sopar són el Refugi del Llac de Pessons, el Vodka Bar i l’Abarset. Els amants de la bona gastronomia també hauran de tenir en compte el Restaurant Coll de l’Ampolla a Pal, els nous restaurants del sector Arinsal, el Niu, el Terroir i el Piccolo, i el Restaurant la Coma a Ordino Arcalís.

D’altra banda, torna a estar disponible el Forfet Plus+, un forfet que permet esquiar a les tres estacions andorranes, Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís amb un únic suport. Funciona amb un mètode de pagament per ús, és a dir, s’activa amb el primer remuntador del dia sense necessitat de passar per taquilles.

És un forfet molt sol·licitat per aquelles persones que volen esquiar a Grandvalira Resorts diferents dies, ja siguin consecutius o no, perquè ofereix un descompte del 15% en el preu de taquilla a partir del segon dia, entre altres avantatges que es poden consultar a la pàgina web.