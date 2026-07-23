Grandvalira continua ampliant la seva oferta d’activitats d’estiu amb la inauguració del nou Laberint de Soldeu, una proposta lúdica situada a la plataforma de Soldeu que convida famílies, grups d’amics i visitants de totes les edats a endinsar-se en una aventura d’exploració en plena natura.
L’activitat estarà disponible fins al 13 de setembre i forma part de les principals novetats de la temporada estival del domini. Segons ha informat la companyia, el nou espai, construït íntegrament amb fusta i perfectament integrat en el paisatge, ofereix una experiència que combina orientació, resolució d’enigmes i descoberta de l’entorn de muntanya.
El Laberint de Soldeu planteja un repte en què cada decisió compta. Els participants hauran de trobar la sortida mentre recorren una xarxa de camins amb cruïlles, canvis de direcció i carrers sense sortida. Paral·lelament, l’activitat incorpora una gimcana interactiva que proposa localitzar deu pistes amagades i resoldre diversos enigmes al llarg del recorregut, convertint cada visita en una experiència diferent.
A més del seu vessant lúdic, el nou espai ha estat concebut perquè els visitants puguin gaudir del bosc amb calma, observant-ne els detalls i interactuant amb un entorn especialment dissenyat per despertar la curiositat. El recorregut, d’entre 30 i 45 minuts de durada aproximada, ofereix una experiència accessible i participativa, pensada tant per al públic familiar com per a adolescents i grups d’amics.
El seu disseny modular permetrà, a més, adaptar el laberint a noves propostes i activitats al llarg de les pròximes temporades, amb reptes, temàtiques i experiències que evolucionaran per oferir nous atractius als visitants.
El Laberint de Soldeu forma part de la renovada oferta estival de Grandvalira, que aquest estiu incorpora diverses novetats per continuar consolidant-se com una destinació de referència als Pirineus durant tot l’any. Entre aquestes destaquen el nou Big Jump Park del Tarter, la nova escultura Huellas Alzadas a la part alta del Funicamp, així com l’ampliació fins als 114 quilòmetres dels Grandvalira E-Bike Trails. Grandvalira també continua oferint propostes com el Mon(t) Magic Family Park de Canillo, Golf Soldeu —el camp de 9 forats situat a més altitud d’Europa—, i una àmplia oferta de senderisme, gastronomia i activitats en plena natura.