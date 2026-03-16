Gran èxit de l’Snowrow en la seva tercera edició en Grandvalira amb més de 16.000 assistents

L’aliança entre la prestigiosa marca creadora de festivals immersius elrow i Grandvalira ha portat a Andorra la tercera edició del festival Snowrow, en una edició molt especial que també ha comptat amb la participació de Brunch Electronik i que ha suposat un èxit en congregar a més de 16.000 persones.
Totes dues marques, líders internacionals en la creació de festivals, han unit forces per a celebrar un esdeveniment únic que ha tornat al Principat d’Andorra després d’un any de pausa. L’edició d’enguany ha rebut a més de 16.000 persones en els seus escenaris durant els tres dies de festival, sent divendres i dissabte les jornades centrals.
El CEO de elrow, Juan Arnau, va manifestar que “estem molt contents de tornar a Grandvalira, les dues famílies hem treballat molt bé i coordinats. A més, enguany hi ha moltíssima neu i el fet d’haver pogut fer-lo al març ha ajudat al fet que l’assistència i l’experiència hagin estat immillorables”.
Per nacionalitats, el públic ha estat majoritàriament espanyol (77%), encara que també hi ha hagut una presència destacada de públic francès (3,5%) i anglès (1,5%), així com assistents procedents de països fora d’Europa, amb una bona afluència d’argentins i estatunidencs (2%). El públic andorrà ha estat el segon en percentatge (7,3%), confirmant així la bona acceptació del festival al país i la seva integració natural dins de la comunitat local.
Arnau va expressar en un comunicat la seva satisfacció amb l’èxit d’assistència i ha valorat que “hi ha hagut molta gent d’Andorra, i veure com el públic andorrà ens dona suport i ve a celebrar-lo amb nosaltres ens fa molt feliços”.
Snowrow proposa un format que va molt més allà del model tradicional de festival, convertint Grandvalira en un parc d’experiències on la neu, l’esquí i la naturalesa són tan protagonistes com la música. Durant quatre dies, el domini s’ha transformat amb concerts en pistes, pop-ups musicals, jocs, competicions, animacion i activitats esportives que han activat l’estació.
L’aliança entre elrow i Brunch Electronik —referent en propostes diürnes i familiars— ha aportat un caràcter encara més inclusiu i intergeneracional, amb espais com el elrow Kids que han ampliat l’abast del festival. Tot això converteix Snowrow en un esdeveniment absolutament únic tant als Pirineus com a nivell mundial, dissenyat per a viure la cultura, la música, l’esport i la muntanya d’una manera totalment immersiva, i que en només tres edicions ja s’ha consolidat com una de les grans cites festives del calendari hivernal.
El cartell d’aquesta tercera edició de Snowrow ha reunit a alguns dels noms més influents de l’escena electrònica internacional, combinant grans referents amb nous corrents sonors i artistes clau de l’escena europea.
Els caps de cartell han estat DJ Luciano, Marco Faraone, Mind Against o Âme, però també han destacat noms rellevants com Carl Craig, Nic Fanciulli, Dombresky i Donen Shake, així com artistes emergents com Manda Moor i Elkka, juntament amb noms forts del roster de elrow, molt connectats amb el públic del festival, com De la Swing, Toni Varga i Bastian Bux, entre altres. Entre tots han ofert una àmplia varietat musical, des del techno més vibrant fins al house i el disc més captivadors, que han fet vibrar la mítica catedral rosa dels festivals elrow, així com la carpa Brunch Electronik, els dos grans epicentres del cap de setmana pels quals han passat més de 6.000 persones diàries.
La proposta diürna ha tingut un paper central amb la pista de Brownx, punt de trobada a peu de pistes on la música ha acompanyat a esquiadors i visitants durant tota la jornada. Paral·lelament, el domini s’ha omplert de pop-ups musicals, jocs, activacions sorpresa i festes itinerants, que han convertit l’estació en un espai viu i en constant moviment.
L’activitat ha combinat espectacle i participació, oferint al públic l’oportunitat de formar part de l’ambient festiu sobre la neu i donant per tancada amb aquesta activitat l’edició més ambiciosa de Snowrow.