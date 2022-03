Gonzalo Sánchez, president de PwC: “En moments d’incertesa, les entitats financeres són part de la solució”

El president de PwC Espanya, Gonzalo Sánchez, ha destacat avui el paper fonamental del sector financer per fer front als greus efectes de la invasió d’Ucraïna; especialment humanitaris, però també econòmics, que estan empitjorant el panorama en què conviuen, va dir, empreses i societat.

Tant el sistema financer com les institucions han sabut respondre al repte exercint un rol clau de suport a l’economia espanyola amb les moratòries i el manteniment d’una política prudent sense un tancament abrupte del crèdit. En aquests moments d’incertesa, les entitats financeres són una part important i necessària de la solució”, va subratllar.

Gonzalo Sánchez ha fet aquest diagnòstic durant l’acte de presentació de l’informe Unió Bancària, un clima de canvi, elaborat per PwC i que ha comptat amb la presència de la subgovernadora del Banc d’Espanya, Margarita Delgado.

Per al president de PwC Espanya, “hem passat d’un context el 2019 de creixement moderat, però d’entorn estable i més aviat predictible, a un altre completament diferent, de molta més debilitat i incertesa econòmica, especialment, per a alguns sectors concrets en què la pandèmia i la crisi d’Ucraïna han impactat de manera més brusca, com el turisme, el transport o el comerç”.

Gonzalo Sánchez ha expressat el seu desig que “sapiguem reaccionar a un entorn que de ben segur serà difícil de navegar, amb agilitat, amb diligència i responsabilitat grupal. Perquè els somnis es compleixin, necessitarem tenir molt presents tres paraules que sempre han estat la clau de les històries d’èxit personals i professionals: l’esforç, el compromís i la determinació”.

I en aquest sentit ha indicat que es comptarà “amb els bancs com a peça clau per a la recuperació econòmica. Com deia al començament, les entitats financeres han de continuar sent una part fonamental i necessària per a la solució”.

Guerra i inflació

L’estudi conclou que la situació generada per la invasió russa d’Ucraïna i el creixement de la inflació estan aguditzant l’escenari d’incertesa permanent on viu el sector financer, que té l’atenció posada en el risc de crèdit i en l’evolució d’una morositat, de moment, continguda.

El document considera que, encara que l’exposició directa a la invasió de l’economia espanyola i del sistema financer semblen molt limitades, el seu impacte indirecte sí que podria arribar a tenir efectes perjudicials.

L’amenaça d’un empitjorament de la inflació, que podria arribar a escanyar el creixement econòmic, fa que no es pugui descartar un increment a mitjà termini de la taxa de morositat i del cost del crèdit, sobretot als sectors més afectats, com ara el del transport.

La crisi també pot endarrerir les expectatives d’una pujada dels tipus d’interès oficials a la zona euro, “que suposaria una injecció als comptes de resultats de les entitats financeres”.

A aquests dos factors s’uneixen, a més, el control rigorós “que han de fer els bancs sobre el compliment de les sancions imposades per la Comissió Europea a Rússia i Bielorússia –moltes vinculades a transaccions financeres-”.

L’informe Unió Bancària, un clima de canvi fa balanç de l’impacte de la pandèmia en el sector financer i conclou que els efectes del coronavirus estan sent relativament limitats. La morositat no s’ha disparat, ni a Espanya ni a la Unió Europea, encara que s’haurà d’esperar a la finalització del període de carència dels préstecs avalats per l’ICO.

La pandèmia, “molt al contrari”, ha tingut la seva cara positiva per al sector financer i per a les autoritats europees que han estat capaces de desbaratar el paradigma de la crisi financera del 2008-2013 i articular mesures perquè les empreses i els particulars es recuperin del col·lapse sanitari, social i econòmic.

El document també analitza altres factors estructurals que estan empenyent el canvi al sector. Entre ells el desafiament de la sostenibilitat com un dels grans reptes que emergeixen a l’horitzó proper de la banca.

La pressió regulatòria i supervisora ​​perquè les entitats financeres adoptin com més aviat millor els criteris mediambientals, socials i de governança (ESG, per les sigles en anglès) és cada vegada més intensa. “En aquesta estratègia estan compromeses les principals institucions europees”, indica.

La Comissió Europea, en el seu darrer paquet bancari, promou la integració accelerada dels factors i riscos ESG a tots els processos de la regulació i la supervisió prudencial, així com en la gestió de riscos dels bancs.

L’Autoritat Bancària Europea (EBA) i el Banc Central Europeu (BCE) han establert requeriments de reporting de sostenibilitat molt exigents per homogeneïtzar la informació que les institucions financeres ofereixen al mercat.

El Mecanisme Únic de Supervisió (MUS) també ha apuntat la manca de progressos en matèries com ara la identificació dels riscos mediambientals a través d’indicadors clau. I el mateix supervisor europeu està realitzant el 2022 una prova de resistència climàtica, de caràcter experimental, però els resultats del qual podrien tenir reflex en el requeriment de capital de l’examen supervisor anual.

Criptoactius

També aborda l’estudi l’eclosió dels criptoactius, ja que un altre element és la irrupció al tauler dels mercats financers de noves dinàmiques de negoci. És el cas dels criptoactius, que s’estan consolidant com un potencial nínxol de rendibilitat per al sector, malgrat el recel inicial de les entitats financeres.

Davant l’absència de regles del joc i els conseqüents riscos de conducta i de reputació, el mercat segueix dominat pels exchanges (plataformes en línia especialitzades de dipòsit i intercanvi). No obstant això, els bancs tradicionals observen la inversió en criptoactius amb interès creixent, pels seus elevats beneficis i per la demanda que detecten entre els seus clients, sobretot, entre els més joves i els de més capacitat econòmica.

D’altra banda, fa anys que els supervisors assenyalen el blanqueig de capitals i el finançament al terrorisme com un important risc potencial per a les entitats financeres.

Ara, diu l’estudi, l’amenaça ha deixat de ser potencial i s’ha convertit en un perill real (dos dels sis bancs liquidats a Europa els darrers anys ho han estat per aquest motiu), que impacta en la solvència d’algunes entitats i que pot posar en perill l’estabilitat del sistema financer europeu.

Un fenomen que és global i de grans dimensions. Les Nacions Unides estimen que, cada any, es blanquegen 1,6 bilions de dòlars (el 2,7% del PIB mundial). A Europa, les transaccions sospitoses pugen a 133.000 milions d’euros, segons la Comissió Europea.

Finalment, la pressió regulatòria i supervisora ​​es va mantenir sense grans canvis durant el 2021 com a conseqüència de la pandèmia. Les autoritats mundials han optat per aixecar el peu de l’accelerador i fer una pausa a la seva activitat normativa perquè les entitats financeres puguin afrontar amb una certa tranquil·litat els reptes que tenen davant seu.

Des del punt de vista dels requeriments de capital, la principal amenaça (l’aplicació dels criteris de Basilea per restringir l’ús de models interns al càlcul dels actius ponderats per risc) ha quedat diluïda en el temps, i en tot cas té molt poc impacte a les entitats financeres espanyoles. Alhora, les decisions de l’examen supervisor es van saldar amb retocs mínims.

A l’horitzó s’entreveuen moviments significatius per integrar els riscos climàtics a l’estratègia de les entitats financeres, però això encara trigarà un temps a concretar-se.