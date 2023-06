Gonzalo Sánchez, president de PwC: “Espanya necessita més inversió per guanyar productivitat”

El president de PwC Espanya, Gonzalo Sánchez, va intervenir aquesta setmana a Bilbao en una taula rodona titulada ‘Desafiaments i Oportunitats de l’empresa en el nou context econòmic’ organitzada per PwC i El Correo, on va assegurar que “Espanya necessita més inversió i més creixement real de les empreses per guanyar productivitat”. “Hi ha una oportunitat des del punt de vista industrial”, va avisar. A la taula rodona també hi van intervenir el president executiu de Gestamp, Francisco Riberas, i la consellera de Desenvolupament Econòmic, Sostenibilitat i Medi ambient del Govern basc, Arantxa Tapias.

Sobre l’agenda reformista que necessiten les empreses per créixer i guanyar mida, Gonzalo Sánchez va recordar que “les empreses demanen certesa en la regulació i estabilitat”, una afirmació amb què van coincidir la resta dels ponents. Davant la pregunta sobre els problemes d’execució dels fons europeus, el president de PwC ha volgut destacar que és “un projecte país dels més complexos que ha tingut Espanya els darrers anys” malgrat els problemes d’execució amb alguns dels PERTE i que “continuen existint oportunitats per a les empreses”.

El president de PwC també va analitzar els grans desafiaments econòmics globals, entre els quals hi ha l’impacte de la pujada dels tipus d’interès a l’economia real. Sobre la fi de la política monetària expansiva, va assegurar que “les polítiques monetàries triguen un temps fins que es veuen a l’economia real, per la qual cosa la nostra impressió és que en els propers mesos es produirà de manera progressiva un ajust”. “Es notarà més en determinats sectors i en determinats àmbits socials, però és inevitable que es produeixi”, va concloure.

Gonzalo Sánchez va apuntar que “el creixement no serà més gran del 2% els propers anys”, cosa que, si s’uneix als problemes als comptes públics per l’elevat endeutament de les administracions, impedirà emprendre fortes baixades d’impostos a curt i mitjà termini: “Tenim el balanç de l’Estat amb molt de deute i l’única manera de tornar el que cal és amb creixement, amb fiscalitat o amb tots dos”. “És difícil pensar que, governi qui governi, hi hagi una fiscalitat molt més baixa que l’actual”, va reblar. En aquest complex escenari, la seva aposta és redissenyar els estímuls fiscals: “Els incentius fiscals en innovació s’han de redissenyar perquè siguin més útils”, va opinar.

El president de PwC també va explicar que segueix havent-hi fam inversora però que “els inversors estan esperant, en molts casos, que els actius baixin de valor”, ja que, a escala global, hi ha la percepció que estan sobrevalorats.

Talent

Davant de tots aquests grans reptes que afronta la societat, Gonzalo Sánchez va voler posar l’accent a les persones: “El talent és clau en una empresa com PwC”. “L’any passat nosaltres vam incorporar 2.500 professionals a Espanya, que es diu aviat, la contractació més gran que hem fet en la història”, va dir. Gonzalo Sánchez també va explicar que, tot i que a les Big Four el problema tradicional no és tant trobar talent sinó retenir-lo, en els últims mesos s’està detectant una reducció de la rotació, també en països com els Estats Units.