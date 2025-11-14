Goldman Sachs dona un potencial a Indra del 23%, fins als 60 euros

Després d’una escalada pròxima al 190% enguany, els analistes continuen mostrant la seva confiança en Indra. L’última casa d’anàlisi a revisar la seva recomanació sobre la companyia ha estat Goldman Sachs, que ha fixat el seu preu objectiu en els 60 euros per acció, la qual cosa suposa un potencial del 23% des dels preus actuals.
L’aposta de la companyia pel sector de la Defensa ha impulsat a Indra en bossa des de principi d’any, convertint-se en la companyia més alcista de l’Ibex 35. En cas d’aconseguir el preu objectiu fixat per Goldman Sachs Indra acumularia una pujada superior al 250% des de l’arrencada de l’any i superaria els 10.500 milions de capitalització. Malgrat aquesta pujada en el parquet, dels 15 analistes que segueixen a la companyia, 10 aconsellen adquirir els seus títols, cinc recomanen mantenir-los i cap vendre’ls.
Més enllà del seu comportament en bossa, la companyia també ha aconseguit uns sòlids resultats en el que va de 2025. En els nou primers mesos de l’any la companyia va incrementar un 58% el seu benefici net, fins als 291 milions d’euros gràcies al fort creixement de la contractació i els ingressos en tots els negocis, destacant l’impuls de la gestió del trànsit aeri i la Defensa, les dues divisions més rendibles de la companyia.
D’aquesta manera, la companyia va avançar un any el compliment de la primera fase del pla estratègic i va anunciar en la seva presentació de resultats que el segon trimestre de 2026 presentarà la segona fase del Pla Estratègic “Leading the Future-*Scale Up”.
Ángel Escribano, president executiu de Indra, va destacar després de la presentació de resultats “la solidesa dels resultats i l’aposta clara per anticipar-se a les necessitats del sector de la defensa, que ja es tradueixen en un creixement d’ocupació del 7% de la nostra plantilla a Espanya. Estem consolidant un projecte d’empresa i de país, capaç de fer front als desafiaments, de mobilitzar a la indústria i el sector tecnològic nacional, i de sumar talent en sectors crítics per a la nostra seguretat”.