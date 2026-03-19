Goldman Sachs apuja el preu objectiu d’Indra a 85 euros, un potencial del 40%

Goldman Sachs ha elevat el preu objectiu d’Indra a 12 mesos fins als 85 euros per acció, des dels 75 euros anteriors, fet que implica un potencial alcista proper al 40% tenint en compte els nivells actuals. L’entitat manté la recomanació de comprar, recolzant-se en la solidesa dels resultats del quart trimestre del 2025 i en la visibilitat creixent del cicle inversor en defensa a Europa.
Segons explica el banc d’inversió, els resultats del quart trimestre de l’any van tornar a superar expectatives, “amb sorpreses positives als principals KPI i una evolució especialment robusta a Defensa”. Aquesta cartera “va superar els 11.000 milions d’euros al tancament del 2025″, depassant àmpliament l’objectiu fixat per la companyia per al 2026, gràcies a l'”impuls dels Programes Especials de Modernització (PEMs)” del Govern espanyol.
En aquest context, Goldman Sachs ha incrementat les seves estimacions d’ingressos provinents dels PEM fins a una forquilla de “600 milions a 2.100 milions”, davant dels “230-1.600 milions” estimats anteriorment, fet que es tradueix en una revisió del creixement orgànic subjacent. El banc també incorpora “la contribució del contracte de TfL” (Transport for London) al segment de Mobilitat, uns dels contractes més grans de la història d’Indra valorat en prop de 1.000 milions d’euros.
D’aquesta manera, Goldman Sachs manté una visió constructiva sobre el futur creixement d’Indra i continua veient marge per a un potencial alcista més gran, recolzat en l’augment plurianual de la despesa europea en defensa i en la capacitat de la companyia per cobrir tota la cadena de valor amb una oferta tecnològica àmplia i diferencial.
Així, l’entitat situa el focus en les “quatre àrees que impulsaran la fase de creixement següent: Vehicles Terrestres, Espai, Armament i Munició, i IndraMind”, cosa que, segons el banc, hauria d’”ampliar de manera significativa el mercat objectiu i elevar tant la cartera com els ingressos a mitjà termini”.
En tot cas, el banc espera més visibilitat sobre aquests pilars estratègics al Capital Markets Day esperat per al segon trimestre de l’any, on la direcció detallarà els seus objectius a mitjà termini.