GOfit inicia la construcció del seu nou centre a Bolonya

GOfit ha començat la construcció del seu nou centre esportiu i de benestar a Bolonya, que serà el tercer de la companyia a Itàlia, després de l’obertura el 2025 del centre Mercato dei Fiori a Torí i la propera inauguració a Lido (Milà).
El projecte, que estarà operatiu a principis del 2027, es durà a terme a l’històric recinte de l’ex Cierrebì, un espai emblemàtic vinculat al Bologna FC, que es transformarà en un referent de salut i benestar per a la comunitat local, segons assenyala l’empresa en un comunicat.
L’acte de col·locació de la primera pedra va comptar amb la presència de l’alcalde de Bolonya, Matteo Lepore, i el CEO de GOfit, Mario Barbosa, que van destacar la importància de la col·laboració entre l’empresa i les institucions locals per a la materialització del projecte, que es construeix sota una concessió d’ús públic pels propers 40 anys.
El nou centre es dissenyarà per oferir un espai accessible a tots els públics, amb instal·lacions que inclouran piscines, ludoteca, zones fitness amb acompanyament professional i més de 150 activitats setmanals orientades a famílies, joves i gent gran. A més a més, en col·laboració amb el Municipi de Bolonya, s’oferirà accés gratuït a les instal·lacions esportives per a associacions, escoles i persones vulnerables en horaris específics.
GOfit, com a part del seu compromís amb la sostenibilitat i l’economia local, integrarà empreses de l’àrea a la construcció del centre, generant ocupació i contribuint al desenvolupament econòmic de la zona. Així mateix, s’establirà una col·laboració amb la Universitat de Bolonya per investigar els efectes de l’exercici físic a la salut de la població, reforçant així l’enfocament científic i preventiu del model de GOfit.
El conveni urbanístic també inclou la cessió de més de 6.600 metres quadrats d‟àrea verda al Municipi, així com un aparcament públic d‟aproximadament 70 places, millorant l‟accessibilitat al centre per als ciutadans. En termes de sostenibilitat, el disseny del projecte cerca obtenir la certificació LEED, un segell d’excel·lència en gestió ambiental. GOfit ha implementat un procés integral de reciclatge i reutilització de materials provinents de les demolicions, reduint l’ús de primeres matèries i els residus enviats a abocadors.
Durant la intervenció, Mario Barbosa va agrair a l’Ajuntament de Bolonya per la seva col·laboració i va subratllar el compromís de GOfit per crear espais accessibles i sostenibles. “Avui és un dia de gran alegria per a la nostra companyia perquè posem la primera pedra a un projecte que representa la nostra forta aposta per Itàlia, un país amb què compartim valors de sostenibilitat i benestar”, va afirmar Barbosa.