La cadena de centres esportius GO fit ha tancat 2025 amb més de 15,2 milions d’accessos i 258.000 usuaris, en un exercici marcat per la consolidació de l’esport com a eina de salut física, mental i social, especialment en un context d’elevat estrès i incertesa.
Segons dades de l’Observatori GO fit, el 22% dels usuaris afirma trobar-se en una etapa d’alt estrès, mentre que gairebé un 32% reconeix tenir dificultats per a gestionar la pressió quotidiana. En aquest marc, la companyia destaca en un comunicat el paper dels seus centres com a espais d’acompanyament, on l’exercici físic actua també com a factor protector enfront de l’aïllament i la deterioració emocional.
Durant l’any, GO fit ha registrat una mitjana mensual de 655.000 reserves en activitats dirigides, amb especial demanda de disciplines com Bike, Strength, Pilates, Aqua i Ioga. La participació femenina continua sent majoritària, i l’edat mitjana dels usuaris se situa en els 39,6 anys, amb una distribució equilibrada per sexes (50,66 % dones i 49,34 % homes).
A nivell d’expansió, la companyia ha obert nous centres com el de Santa Cruz de Tenerife, amb capacitat per a 12.000 persones i inversió de 20 milions d’euros. En l’àmbit internacional, ha iniciat la seva implantació a Itàlia amb el centre GO fit Mercato dei Fiori a Torí, al qual se sumaran noves obertures a Milà i Bolonya al llarg de l’any.
El CEO de GO fit, Mario Barbosa, ha subratllat que “l’esport és molt més que activitat física, és un espai de regulació emocional, de relació social i d’autocura. Darrere de cada usuari hi ha una persona que està trobant una manera de protegir el seu benestar i mantenir-se connectada amb el seu entorn.”