La companyia espanyola GO fit va inaugurar aquest dilluns el seu primer centro en Itàlia, situat en l’antic mercat de flors de Torí, amb una inversió pròxima als 25 milions d’euros. La instal·lació, denominada ‘GO fit Mercato dei Fiori’, compta amb més de 14.000 metres quadrats i capacitat per a acollir fins a 12.000 usuaris.
L’acte d’obertura va comptar amb la presència de l’alcalde de Torí, Stefano El Russo; el CEO de GO fit, Mario Barbosa; autoritats locals i diversos socis estratègics. La nova instal·lació suposa una fita en l’estratègia d’internacionalització de l’empresa, que preveu noves obertures a Milà i Bolonya en els pròxims anys.
“Aquest projecte ha rehabilitat un edifici públic en desús, dotant-lo de noves funcions urbanes dedicades a l’esport, un vehicle extraordinari de benestar, salut i socialització”, va destacar El Russo durant la seva intervenció.
Per part seva, Barbosa va subratllar que Torí representa “el punt de partida ideal per a construir un nou model de benestar urbà” i va definir el centre com “un espai pensat per a la ciutat i amb la ciutat”.
La companyia assenyala en un comunicat que el centre ofereix més de 150 activitats setmanals, incloent-hi entrenament funcional, activitats aquàtiques, Reformer Pilates o dansa. També incorpora el mètode GO fit, un enfocament desenvolupat durant més de 15 anys que combina exercici, nutrició, descans i benestar emocional.
L’arribada de GO fit a Itàlia ha estat secundada per diferents acords amb marques del país com Technogym, que proporcionarà un sistema de màquines basat en intel·ligència artificial i equipament connectat; la Universitat de Torí, amb la qual es mesurarà l’impacte social i econòmic del projecte; o la marca turinesa Kappa, que s’encarregarà de vestir el personal del centre.
L’obertura ha generat 50 ocupacions directes, dels quals 32 corresponen a menors de 35 anys. A més, el centre s’ha construït amb criteris de sostenibilitat, emprant energia 100% renovable, panells solars i sistemes d’estalvi d’aigua, segons ha informat GO fit.