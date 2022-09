Globant i LaLiga creen una nova companyia tecnològica per a ampliar i accelerar els serveis i productes de LaLiga Tech

Globant, companyia nativa digital enfocada a reinventar els negocis mitjançant solucions tecnològiques innovadores, i LaLiga han anunciat aquest dimecres que s’han associat per a crear una nova companyia tecnològica que construirà una oferta única i global per a donar suport a la transformació digital dels principals actors de l’àmbit de l’esport i l’entreteniment. En un comunicat, es va detallar que amb aquesta ‘joint venture’ totes dues entitats “ampliaran i acceleraran els serveis i productes que actualment ofereix LaLiga Tech, convertint-la en un referent en innovació i en actor clau de la reinvenció del futur de la indústria”.

A través d’aquest acord corporatiu Globant i LaLiga aportaran “la seva experiència i coneixement a un ambiciós projecte que té com a objectiu evolucionar l’oferta de LaLiga Tech incrementant el seu abast i proposta de valor”.

Globant i LaLiga establiran així sinergies per a convertir-se en un aliat de les organitzacions que busquin atreure a una nova generació de fans a tot el món.

Totes dues organitzacions treballaran a expandir els productes i serveis de LaLiga Tech que inclouen la seva plataforma OTT, Fantasy gaming, disseny d’aplicacions i web, Mediacoach, i eines de protecció de continguts contra la pirateria, així com els serveis de consultoria per a l’anàlisi de dades i el ‘engagement’ dels fans.

La ‘joint venture’ amb Globant permetrà evolucionar aquests serveis i ampliar el seu àmbit geogràfic secundant-se en la Web 3.0, el Metaverso i el Gaming, entre moltes altres tecnologies en les quals Globant aporta el seu coneixement i experiència.

A l’extensa trajectòria de Globant en la transformació de negocis i indústries a través de la tecnologia se sumarà l’experiència de LaLiga en el desenvolupament d’esdeveniments esportius líders a nivell mundial per a millorar l’experiència dels fans i transformar l’oferta esportiva i d’entreteniment a tot el món.

Globant treballa des de fa anys amb clients líders de diferents indústries com Disney i EASports. A més, han estat artífexs, per exemple, de canvis molt destacats en l’experiència dels usuaris dels parcs temàtics més famosos del món o dels jocs electrònics més populars dels últims anys.

“L’ambició de Globant és reinventar indústries oferint experiències espectaculars per a usuaris finals. Després de treballar durant gairebé dues dècades per a algunes de les marques més importants del món, ens complau unir forces amb una organització tan rellevant com LaLiga i construir una oferta global única i innovadora per a donar suport a la transformació digital dels actors més importants en el camp de l’esport i l’entreteniment”, va afirmar Martín Migoya, co-founder i CEO de Globant.

Per part seva, Óscar Mayo, director executiu de LaLiga, va comentar que “LaLiga Tech va ser creada per a ajudar a la indústria de l’esport i l’entreteniment a accelerar la seva transformació digital, i l’augment de la demanda que hem observat demostra que això continua sent una prioritat fonamental per a aquests sectors“.

“Aquesta aliança estratègica amb Globant ens permetrà continuar amb aquest creixement a escala global creant tecnologies més immersives i valuoses per als nostres clients. L’experiència de Globant en transformació de negocis, combinada amb la nostra llarga experiència a fer créixer les competicions esportives a través de la tecnologia, crea una proposta única i emocionant per al mercat”, va concloure.