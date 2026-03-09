Global AI Summit presenta al MWC 2026 la seva visió sobre el futur global de la IA

Global AI Summit (GAIN), una de les principals plataformes internacionals dedicades a la intel·ligència artificial, ha participat al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona 2026 per presentar l’estratègia i visió de l’Aràbia Saudita en l’àmbit de les dades i la IA davant de líders tecnològics, responsables polítics, inversors i experts del sector.
La presència de GAIN a l’esdeveniment forma part dels preparatius per a la quarta edició de la cimera, que se celebrarà a Riad del 15 al 17 de setembre de 2026. Organitzada per SDAIA en col·laboració amb HUMAIN −empresa estatal saudita d’intel·ligència artificial− la participació del Summit al MWC va comptar amb un pavelló específic futur global de les dades i la intel·ligència artificial, així com per fomentar aliances estratègiques i enfortir la cooperació internacional en el desenvolupament d’aquestes tecnologies.
Global AI Summit és un esdeveniment biennal organitzat sota la supervisió de SDAIA que reuneix responsables polítics, experts, acadèmics, empreses tecnològiques, inversors i líders empresarials de tot el món per debatre l’impacte de la intel·ligència artificial a la societat i l’economia global. Des de la seva primera edició a Riad el 2020, GAIN s’ha consolidat com un fòrum internacional clau per analitzar el paper transformador de la IA i promoure la col·laboració global en aquest àmbit.
Les edicions anteriors del fòrum han congregat participants de desenes de països i han servit com a plataforma per llançar iniciatives estratègiques, acords internacionals i projectes destinats a impulsar l’economia digital i el desenvolupament de tecnologies basades en intel·ligència artificial.
Aquesta edició reunirà líders globals, responsables de polítiques públiques, investigadors i empreses tecnològiques per debatre sobre les oportunitats i els reptes de la intel·ligència artificial, així com sobre la seva aplicació en sectors clau com la sanitat, l’educació, l’energia, el transport i els serveis públics.
Amb això, Aràbia Saudita busca continuar consolidant-se com un dels principals centres mundials per a la innovació, la governança i el desenvolupament responsable de la intel·ligència artificial, en el marc de la seva estratègia Visió 2030. En la mateixa línia, el país va anunciar recentment la seva adhesió al Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI), convertint-se en el primer promoguda per l’OCDE i originada al marc del G7. Aquesta adhesió marca una fita estratègica a l’ambició del país per liderar el desenvolupament ètic i responsable de la IA a escala global.