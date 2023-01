Giochi Preziosi adquireix el negoci de Muñecas Arias

El Grup Giochi Preziosi ha adquirit el negoci de nines i complements de Muñecas Arias, la prestigiosa marca espanyola de nines creada fa més de 45 anys a Castalla (Alacant). Aquesta adquisició està en línia amb l’estratègia del Grup de crear “una sòlida i àmplia base de marques pròpies i permetrà al negoci d’Arias créixer de manera constant en el mercat espanyol, europeu i mundial”.

Després de l’adquisició de la joguetera Famosa en 2019, el Grup Giochi Preziosi continua la seva estratègia d’inversió en el mercat espanyol, buscant la “excel·lència” de producte i operativa per a enriquir la seva portfolio i poder cobrir de manera adequada diferents segments del mercat de la joguina.

Les nines d’Arias són ara un altre actiu important en la cartera de les empreses del Grup. Amb la seva incorporació al Grup Giochi Preziosi, “la història, la bellesa i la delicadesa que caracteritzen cadascuna de les nines Arias tenen ara l’oportunitat d’expandir-se a nous mercats i experimentar un creixement continuat”.

“Estem molt contents de donar la benvinguda a les nines Arias a la nostra família”, va afirmar Enrico Preziosi, president del Grup Giochi Preziosi, “i creiem que aquesta adquisició ens proporcionarà un futur brillant. El Grup Giochi Preziosi està demostrant una vegada més la seva capacitat per a seleccionar i incorporar actius que continuen creant valor per a la companyia i són capaces de forjar un futur sòlid i durador. L’entorn del mercat és actualment difícil, però el Grup aposta per continuar invertint en el futur”.

“Estem molt il·lusionats per començar aquesta nova marxa”, va dir Kiko Arias, conseller delegat de Nines Àries. “Després de 45 anys de dur treball, que van començar els nostres pares, José Antonio Arias i María-Luisa Martínez, ens hem adonat que per a portar a la nostra marca un pas més enllà, necessitàvem ajuda de l’exterior. Veiem una gran oportunitat davant nosaltres. Hem compartit i compartirem amb el Grup Giochi Preziosi la mateixa passió i el mateix compromís per portar un somriure i productes de qualitat a tots els nens del món.”

El Grup Giochi Preziosi, multinacional italiana amb més de 40 anys d’història, és actualment un dels majors actors europeus en la indústria de la joguina tradicional. Giochi Preziosi compta actualment amb vendes directes en els 6 països més importants d’Europa i a Turquia, operacions en l’Extrem Orient i acords de distribució a tot el món.

Per part seva, Muñecas Arias porta més de 45 anys fabricant de manera artesanal a Espanya nines, accessoris i complements de gran qualitat i realisme que es distribueixen en més de 30 països. Amb seu a Castalla, a Alacant, és una de les primeres empreses a desenvolupar a gran escala la línia de producte de bebès Reborns, uns ninots que simulen a la perfecció la realitat i que es creen a partir de tècniques molt laborioses i artesanals.