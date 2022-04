Gimeno (WoW), Bueno (Metyis), Marseglia (Amazon) i López (Fujitsu), directius d’empreses que atreuen més talent

L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada ha elaborat un llistat amb els directius que estan darrere de les empreses que atreuen més talent jove a Espanya basant-se en la seva política de captació de recursos humans i desenvolupament professional, salaris, presència internacional i programa de sostenibilitat.

En aquesta llista estan, entre altres, Dimas Gimeno (WoW), José Antonio Bueno (Metyis), Mariangela Marseglia (Amazon) i Ángeles López (Fujitsu). L’Institut Coordenades assenyala que posicionar-se com una empresa atractiva per als joves que s’incorporen al mercat laboral és una de les principals preocupacions de les companyies, “que veuen com cada vegada resulta més difícil trobar perfils que compleixin amb la qualificació que requereixen i atreure i retenir el talent dels més joves”.

Assegura que el canvi en les inquietuds de les noves generacions que accedeixen al mercat laboral i les seves motivacions han generat una transformació en els criteris principals a l’hora de buscar ocupació.

“El jove talent espanyol s’inclina ara per empreses disruptives, que comptin amb un entorn innovador, creatiu i purament digital. Un altre dels grans valors que destaquen els demandants de primera ocupació a l’hora de buscar treball és que la companyia en la qual aplicaran les seves capacitats tingui uns principis rectors alineats amb els seus valors en la manera d’entendre l’ocupació i en la gestió de la seva sostenibilitat”, afegeix.

A més, altres aspectes com la presència internacional, que els permeti tenir mobilitat i exercir el seu rol en diferents països, o els entorns internacionals amb companys de diferents llocs del món, també són molt valorats per a aplicar a un lloc d’ocupació, segons explica.

Sosté que tots aquests requisits units a un mercat laboral que no respon a les seves expectatives, on cada vegada són més els joves amb propòsit que veuen en l’emprenedoria la manera de transformar la realitat, es converteix en una combinació que dificulta a les empreses atreure el talent que els permeti guanyar en competitivitat i fer créixer els seus negocis. Davant aquesta situació l’Institut ha elaborat una selecció de directius d’empreses que atreuen talent.

José Antonio Bueno

José Antonio Bueno és Global Partner & Country Leader de Metyis a Espanya. Enginyer Industrial per la Universitat de Saragossa i amb més de 30 anys d’experiència en el sector de la consultoria, en 2017 va ser un dels fundadors de Metyis a Espanya, consultora boutique de nou encuny que destaca per la seva comprensió de les ambicions dels professionals més joves.

La filial espanyola compta amb més de 100 consultors, havent participat en 2 de cada 3 integracions bancàries esdevingudes en els últims anys a Espanya i en nombrosos processos de transformació digital.

Sol Daurella

Sol Daurella és presidenta de Coca-Cola European Partners. La família Daurella ha format part del Sistema Coca-Cola des de fa més de 60 anys, quan es va signar l’acord per a crear el primer embotellador a Espanya, en 1951.

L’actual presidenta de Coca-Cola European Partners des de 2016 és llicenciada en Administració d’Empreses i compte, a més, amb un MBA en ESADE. Daurella està compromesa amb la sostenibilitat i molt involucrada en les iniciatives dirigides a la igualtat de la dona en l’àmbit empresarial.

Dimas Gimeno

Dimas Gimeno és president executiu de Wow. Llicenciat en Dret per la Universitat CEU Sant Pau de Madrid, compta també amb un Màster en Dret Privat i MBA per la AESE Business School de Lisboa. Vinculat durant més de 9 anys al Corte Inglés, 3 d’ells com a president, Gimeno ara desembarca a Espanya amb el primer marketplace phygital del nostre país.

Ignasi Giralt

Ignasi Giralt és country manager de Revolut. Des de setembre de 2020, Giralt està al capdavant d’un dels neobancos més valuosos del món amb més 200 empleats a Espanya. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i amb un Màster en Emprenedoria i Direcció, Giralt parla del seu equip com el Dream Team on el valor, la determinació, les habilitats, la intel·ligència i el coratge poden superar qualsevol obstacle.

Ángeles López Delgado

Ángeles López Delgado és presidenta de Fujitsu España. Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid, compta amb un PDD pel IESE i és la presidenta de Fujitsu Espanya des d’abril de 2011.

Considera que el talent és més important que la formació i creï que els espanyols tenen grans habilitats amb potencial per a créixer. Secunda amb passió aquelles causes que s’orienten a crear una societat centrada en les persones, en la qual la tecnologia contribueixi a construir un món més pròsper i amb major benestar per a tots, posant especial atenció en la inclusió.

Mariangela Marseglia

Mariangela Marseglia és vicepresidenta i country manager de Amazon a Espanya. Considerada com una de les dones més influents d’Espanya, Mariangela Marseglia porta al capdavant de Amazon des del maig del 2018.

Marseglia, que es va unir a Amazon en 2010 i és llicenciada en Economics and Business Administration per la Universitat Cattolica del Sacre Cuore. Aquest líder compte a Espanya amb un equip de 15.000 empleats amb un perfil clar: Amazon busca persones centrades en oferir una atenció de la màxima qualitat amb professionalitat i integritat a clients interns i externs.

Domingo Mirón

Domingo Mirón és president de Accenture a Espanya, Portugal i Israel des de març de 2020 i, amb més de 32 anys en la companyia, Tafaner és també membre del Comitè de Direcció Mundial de Accenture. Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat Complutense de Madrid, compta a més amb un Executive Program per la IESE Business School.

En la seva gestió aposta per la transformació empresarial i social gràcies a la digitalització i a l’ús intensiu de la tecnologia amb l’objectiu d’aconseguir l’impacte positiu en els negocis, les persones i el planeta.

Loreto Ordóñez

Loreto Ordóñez és CEO de Engie España. Llicenciada en Enginyeria de Mines per la Universitat d’Oviedo, compta també amb un MBA per IESE i un Màster en Combustió i Energia per la Leeds University Business School.

Considerada per la revista Forbes com una de les 35 millors CEOs d’Espanya, es posiciona com una ferma defensora del talent femení i aposta per impulsar des de Primària l’acostament de les nenes a aquestes disciplines per a acabar amb els estereotips sense necessitat de quotes.

Meinrad Spenger

Meinrad Spenger és CEO de MásMóvil. Fundador de MásMóvil en 2006 i CEO de la companyia des de juny de 2014, és llicenciat en Dret per la Universitat de Graz (Àustria) i compte, amb estudis en la Universitat de Trieste així com un MBA en l’Institut d’Empresa i en el centre SDA Bocconi de Milà. Ha declarat que els espanyols estan més preparats i tenen més talent que molts altres europeus.

Jaime Velázquez

Jaime Velázquez és president i soci director de Clifford Chance España. Llicenciat en Dret per la Universitat d’Extremadura i Advocat de l’Estat en excedència, es va unir a Clifford Change en 2005 i nomenat soci director des de 2013.

Amb un equip de més de 200 advocats a Espanya, un dels despatxos líders al nostre país, aposta per la innovació, la diversitat i el talent, com els seus principals valors.

Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l’Institut Coordenades va afirmar que “la captació del talent jove és una de les principals prioritats de les companyies avui dia. Comptar amb líders inspiradors és una de les claus que porta als joves a decantar-se per una companyia o una altra a l’hora d’accedir a una nova ocupació. Existeix una relació directa entre les empreses que destaquen a l’hora d’atreure el talent a Espanya i la capacitat de lideratge dels directius que les dirigeixen, que han de ser els principals prescriptores de les seves polítiques de reclutament”.