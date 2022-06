Gilead Sciences reforça el suport al lideratge femení amb el patrocini de dos projectes de la CEOE

Gilead Sciences ha anunciat que farà una aposta pel lideratge femení amb el patrocini dels projectes Promociona i Progressa de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE). Les iniciatives de la patronal compten un any més amb el patrocini de Gilead Sciences i es desenvoluparan amb Esade Executive Education com a soci acadèmic.

Gilead, més enllà del patrocini, inclou aquests programes al seu catàleg de desenvolupament per a les seves directives i mànagers des de fa diversos anys i diversos membres del seu comitè de direcció formen part del pla de mentors oferint la seva experiència a les alumnes participants.

A més, la seva vicepresidenta i directora general, María Río, és la padrina dels dos programes i com a tal clausurarà el programa Promociona en la seva novena promoció aquest any.

El projecte Promociona té com a objectiu una major representació femenina en els llocs d’alta direcció, tractant de sensibilitzar les empreses i preparant les seves directives participants mitjançant el desenvolupament i enfortiment de les seves capacitats, habilitats professionals i de lideratge. Fins ara, hi han participat més de 1.000 directives, de més de 600 empreses.

Per part seva, el projecte Progresa té com a objectiu capacitar dones d’alt potencial de les habilitats necessàries per liderar en un futur les organitzacions. El projecte està dirigit a empreses compromeses amb la diversitat i el desenvolupament de la dona que “identifiquin aquells perfils que vulguin donar suport, potenciar i es comprometin a seguir-ne activament el desenvolupament”. A més, cal involucrar directius en el procés de mentorització que forma part d’aquest projecte.