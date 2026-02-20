Gilead Sciences ha participat en el 51è Congrés de l’Associació Espanyola per a l’Estudi del Fetge (AEEH), celebrat a Madrid, on ha reafirmat el seu suport als pacients, els especialistes i la recerca en hepatología sota el lema ‘Compte amb mi, estem i estarem, junts, enfront de les malalties hepàtiques’.
Durant la trobada, la companyia va posar el focus en la importància del diagnòstic i tractament precoç en hepatitis Delta (VHD), els reptes en l’abordatge de la colangitis biliar primària (CBP) i les noves estratègies per a millorar el diagnòstic i la vinculació de pacients amb hepatitis virals al sistema sanitari.
La directora de la Unitat de Malalties Hepàtiques de Gilead Espanya i Portugal, Natalia Granados, va destacar el “compromís sòlid i sostingut” de la companyia amb la innovació en aquest àmbit, amb l’objectiu d’afavorir el diagnòstic primerenc i una atenció més eficaç en patologies amb importants necessitats mèdiques no cobertes, en col·laboració amb els diferents agents del sistema sanitari.
Per part seva, el president de la AEEH, el doctor Rafael Bañares Cañizares, va subratllar el compromís conjunt de la societat científica i la companyia per a impulsar el coneixement i traslladar els avanços en recerca a beneficis reals per a la població.
Malalties inmunomediadas i hepatitis virals
En el marc del congrés, Gilead va organitzar un simposi centrat en la colangitis biliar primària, una malaltia hepàtica inmunomediada crònica que provoca la inflamació i destrucció progressiva dels petits conductes biliars intrahepàtics, podent derivar en cirrosis o necessitat de trasplantament si no es maneja adequadament. Encara que és poc freqüent, és la malaltia hepàtica més comuna associada a colèstasi crònica en adults i afecta principalment a dones, amb una proporció aproximada de nou casos per cada home. Els experts van incidir en la necessitat d’avançar no sols en la millora bioquímica sinó també en el control simptomàtic, especialment de la pruïja i la fatiga.
Així mateix, la companyia va organitzar la conferencia ‘Abordatge diagnòstic i clínic de les hepatitis virals’, alineada amb l’objectiu de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) d’eliminar aquestes infeccions com a amenaça per a la salut pública en 2030. Durant la sessió es va recordar que el virus de l’hepatitis B és el segon carcinogen més rellevant a nivell mundial i que la coinfecció amb hepatitis Delta incrementa de manera significativa el risc de carcinoma hepatocel·lular. Segons el registre de la AEEH, el 43% dels pacients amb hepatitis D presentava cirrosis en el moment del diagnòstic.
Els especialistes van insistir en la necessitat de reforçar les estratègies de cribratge i diagnòstic precoç, així com de millorar els circuits de vinculació assistencial, atès que encara existeix un nombre rellevant de pacients no diagnosticats o en fases avançades de la malaltia.
Beques Gilead-AEEH i Microeliminació
Durant el congrés es va lliurar la 8a edició de les Beques Gilead-*AEEH a Projectes de microeliminació en Hepatitis C i diagnòstic i vinculació al Sistema Nacional de Salut en pacients amb Hepatitis D. En aquesta convocatòria s’impulsaran iniciatives a Illes Canàries, Comunitat Valenciana, País Basc, Aragó, Catalunya, Castella i Lleó, Andalusia i Comunitat de Madrid.
Des del seu llançament en 2018, aquestes beques han finançat 90 projectes en 16 comunitats autònomes, amb una dotació superior a 2,2 milions d’euros. A Espanya s’han tractat més de 172.000 pacients amb hepatitis C, encara que més del 30% presentaven malaltia hepàtica avançada en el moment del tractament, la qual cosa evidencia la necessitat de continuar amb estratègies de microeliminació que permetin diagnòstics més primerencs.
Amb aquestes iniciatives, Gilead reforça la seva aposta per la innovació, la col·laboració amb la comunitat científica i la millora de l’accés al diagnòstic i tractament de les malalties hepàtiques a Espanya.