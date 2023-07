Gilead llança el programa de beques internacional ALL4LIVER contra l’hepatitis

Gilead Sciences va anunciar aquest divendres el llançament del programa de beques, ALL4LIVER 2023, que sota el lema ‘Diagnosticar. Derivar. Prioritzar’, s’ha dissenyat per donar suport a projectes innovadors que impulsin el diagnòstic, millorin la vinculació a la cura mèdica i ajudin a prioritzar l’abordatge de les hepatitis virals a l’agenda de salut pública.

ALL4LIVER recolzarà iniciatives a tot el món (excloent els Estats Units) contra l’hepatitis C, l’hepatitis B o l’hepatitis D.

Les organitzacions poden enviar les sol·licituds de finançament de forma en línia a través del portal de subvencions de Gilead abans del 30 de setembre de 2023. Les sol·licituds seran revisades per un comitè d’experts internacional i independent, a l’àrea de les hepatitis virals (excloent-ne els Estats Units). Els membres del comitè de revisió són reconeguts per la seva experiència en la investigació de les hepatitis virals, en salut pública o en la defensa dels pacients.

El 2016, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va establir l’objectiu d’eliminar les hepatitis virals, com una amenaça en matèria de salut pública, per a l’any 2030. A només set anys per assolir aquest objectiu, cal urgentment un enfocament global des de tots els àmbits relacionats amb les hepatitis virals.

Durant més de dues dècades, Gilead va assenyalar que ha treballat per millorar les vides de les persones amb hepatitis virals i continua centrada a ajudar a aconseguir la seva eliminació a través de les organitzacions comunitàries.

Per això, va afegir, recolza programes innovadors que aborden les necessitats no cobertes de les persones afectades per les hepatitis virals a tot el món.

“La interrupció causada per la pandèmia de Covid-19 ha estat profunda”, va manifestar Danjuma Kamlen Adda, president de l’Aliança Mundial contra l’Hepatitis. “Ara més que mai, el suport amb iniciatives com les beques ALL4LIVER de Gilead és vital per garantir que lhepatitis viral continuï rebent la deguda atenció i continuem desenvolupant estratègies innovadores en la lluita per eliminar lhepatitis viral”.

“L’expansió del programa de beques de Gilead, ALL4LIVER 2023, reflecteix el nostre compromís d’abordar el desafiament global urgent de l’hepatitis viral i crear un futur més saludable per a totes les persones que viuen amb malaltia hepàtica. En empoderar les organitzacions comunitàries, el nostre objectiu és avançar en la salut del fetge i ajudar que l’eliminació de l’hepatitis viral per al 2030 sigui una realitat”, va declarar Alex Kalomparis, vicepresident sènior de Public Affairs de Gilead Sciences.

Les beques ALL4LIVER es van llançar el 2021 inicialment per a la regió d’Àsia-Pacífic i ha atorgat més d’1 milió de dòlars en fons per donar suport a iniciatives que milloren l’educació sobre l’hepatitis viral, amb un enfocament al VHB crònic en aquesta regió. Gilead ha ampliat ALL4LIVER, a escala mundial, per proporcionar suport a iniciatives a Europa, Àfrica, Amèrica del Sud, Àsia i Colòmbia i Amèrica del Nord (excloent-ne els Estats Units).