Gilead i l’ISCIII impulsen la col·laboració publicoprivada d’investigació

La vicepresidenta i directora general de Gilead Espanya, María Río, i el director general de l’Institut de Salut Carles III (ISCIII), Cristóbal Belda, van signar el conveni de col·laboració per a la convocatòria de la desena edició de les Beques Gilead a la Recerca Biomèdica.

Unes beques que se celebren des de fa deu anys, aconseguint una inversió aproximada d’un milió d’euros anuals, la qual cosa els converteix en el principal certamen científic organitzat per una companyia farmacèutica a Espanya.

Segons María Río, “ens sentim molt satisfets d’anunciar aquesta desena edició de les Beques Gilead a la Innovació Biomèdica. Amb aquesta convocatòria prestem, una vegada més, tot el nostre suport a la millor recerca que es fa a Espanya. Anar de bracet de l’Institut de Salut Carles III és una garantia de bon fer i de prestigi que fa de les nostres beques una de les iniciatives més importants d’entre les que organitza el sector farmacèutic al nostre país”.

Per part seva, Cristóbal Belda ha indicat que “des de l’ISCIII ens sembla fonamental continuar donant suport a projectes de col·laboració publicoprivada que impulsin la recerca biomèdica i sanitària. Un any més, la col·laboració amb aquesta iniciativa ens permet continuar consolidant la nostra aposta per una generació de coneixement científic que reverteixi en noves eines per a millorar la salut de les persones”.

Les Beques Gilead a la Recerca Biomèdica, que enguany compten amb una dotació aproximada d’un milió d’euros, són un exemple de col·laboració publicoprivada en realitzar-se en col·laboració amb l’ISCIII, entitat responsable de la revisió dels projectes comptant amb l’experiència i els estàndards de qualitat del mateix institut i la participació d’avaluadors internacionals per parells per a cada projecte.

Igual que en l’anterior edició, es reconeixeran els millors treballs de recerca relacionats amb VIH, hepatitis virals (C i Delta), oncologia mèdica, limfomes d’origen B, COVID-19 i infecció fúngica invasora, per al que es comptarà amb la col·laboració de les principals societats científiques i grups col·laboratius de les àrees terapèutiques incloses en aquesta convocatòria.

Així mateix, en aquesta desena edició es reconeixerà -per quart any- una sèrie de treballs presentats per joves investigadors, en senyal de reconeixement a la labor investigadora i impulsar l’experiència i el talent dels científics espanyols més joves en àrees on encara existeixen necessitats mèdiques per cobrir.

Recerca biomèdica

Les Beques Gilead a la Recerca Biomèdica van néixer en 2013 amb l’objectiu de promoure la recerca biomèdica en els centres clínics assistencials d’Espanya i s’han convertit en un referent dins del sector sanitari espanyol, tant per la inversió realitzada -un milió d’euros anuals-, com pel nombre de projectes aprovats.

Al llarg d’aquest període, s’han presentat un total de 669 projectes de recerca, dels quals 166 han estat seleccionats, corresponents a 13 comunitats autònomes. La col·laboració de l’ISCIII garanteix que el procés de revisió dels projectes de recerca compleix els principis de transparència, objectivitat i independència necessaris per a la correcta elecció dels projectes per a finançar.

Les iniciatives per a optar a les Beques Gilead a la Recerca Biomèdica hauran de formular-se en anglès fins al divendres 30 de juny en la web ‘https://becasgileadinvestigacion.es/’. Cada investigador principal només podrà presentar una proposta de projecte de recerca i es permetrà un màxim de dos projectes per àrea terapèutica i centre assistencial sanitari al qual estigui adscrit l’investigador principal (IP). Posteriorment, l’Institut de Salut Carles III serà l’encarregat de la revisió dels projectes i realització del llistat de prelació.