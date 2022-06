Gilead i Finba signen un conveni de col·laboració aAstúries

La vicepresidenta i directora general de Gilead Sciences España, María Rio, i el director de la Fundació per a la Recerca i la Innovació Biosanitària a Astúries (Finba), Faustino Blanco, van signar un conveni marc de col·laboració per a treballar de manera conjunta en el camp de la salut i la recerca bàsica o traslacional, compartir iniciatives encaminades a la implantació de models orientats a mesurar i gestionar resultats en salut i impulsar projectes d’innovació d’interès per a totes dues parts.

Amb aquests objectius, s’han establert unes línies de treball conjunt per a dur a terme iniciatives d’innovació en col·laboració público-privada per al foment de la transformació digital del Sistema Sanitari a Astúries; programes de ‘mentoring’ de residents MIR; beques a joves investigadors per a la seva formació i especialització mitjançant estades formatives en centres nacionals i internacionals; impuls de la comunicació social de la ciència i la promoció de la cultura científica amb la finalitat de reconèixer aquells projectes i iniciatives d’Astúries en l’àmbit de la salut; i formació en àmbits propis de Finba i el seu institut ISPA (Institut de Recerca Sanitària del Principat d’Astúries) per a la gestió i impuls de la recerca biomèdica i Innovació.

“Aquest acord suposa un exemple de col·laboració entre els sectors públic i privat que desenvolupa les línies estratègiques que FINBA i el seu Institut de recerca es marquen per als pròxims anys. Gilead ofereix un suport fonamental perquè els nostres professionals continuïn desenvolupant una recerca i innovació d’excel·lència”, va afirmar durant l’acte Faustino Blanco.

“FINBA és un apassionant projecte de foment a la recerca amb el qual ens sentim molt orgullosos de poder col·laborar. Ens uneix a FINBA l’aposta per l’excel·lència i la voluntat de sumar capacitats per a dur a terme els més ambiciosos projectes de recerca, contribuint d’aquesta manera a situar al Principat d’Astúries en una posició de lideratge en aquest camp”, va indicar María Río.