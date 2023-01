Gilead España, certificada com a ‘top employer’ per segon any consecutiu

Gilead Sciences ha estat reconeguda, per segon any consecutiu, com a Top Employer a Espanya, certificació que demostra l’elevat compromís de la companyia per aconseguir un entorn de treball millor.

El programa Top Employers Institute certifica les organitzacions líders en les pràctiques de recursos humans a través dels resultats obtinguts al seu HR Best Practices Survey. D’aquesta manera, aquesta enquesta avalua l’activitat de cadascuna de les companyies analitzades en sis àrees clau a l’àmbit dels Recursos Humans en 20 aspectes essencials, com són l’estratègia de persones, l’ambient de treball, la incorporació de talent, el aprenentatge, el benestar i la diversitat i inclusió, entre d’altres.

“Ens sentim molt orgullosos d’haver estat elegits per segon any consecutiu un dels Top Employers d’Espanya. Creiem que aquesta distinció és la conseqüència del nostre afany per ser excel·lents i l’indiscutible compromís que tenim amb tots els nostres empleats. A Gilead procurem atreure i desenvolupar el millor talent perquè estigui al servei de la nostra ambiciosa Missió: posar a disposició dels pacients medicaments innovadors en malalties que amenacen la vida. El nostre esforç també és acollir i integrar tots els que treballen amb nosaltres perquè puguin donar el millor de si mateixos. Estem convençuts que els pacients a qui va destinada la nostra feina i la societat de la qual formem part no mereixen menys”, va afirmar María Río, vicepresidenta i directora general de Gilead España.

Gilead compta amb diferents programes i iniciatives per crear un entorn de treball adaptat a les necessitats dels empleats. En aquest sentit, cal destacar les polítiques per garantir la conciliació laboral, que inclouen avançades mesures no només per tenir un millor equilibri professional i personal, sinó per avançar en aspectes com ara la cura física i mental.

Un altre aspecte important és apostar pel desenvolupament del talent. Així, Gilead ofereix als seus empleats una àmplia gamma de programes formatius de qualitat destinats a impulsar les seves habilitats i aptituds.

A Espanya, el programa Top Employer avalua cada any més de 600 pràctiques sobre el desenvolupament de les persones que treballen en una organització. Les companyies Top Employer són seleccionades per enfrontar-se als desafiaments que planteja un món del treball en canvi continu i aconsegueixen, a més, un impacte positiu en la vida dels seus treballadors.

En aquest sentit, David Plink, CEO de Top Employers Institute, va assenyalar que “adaptant-se als reptes i exigències d’aquest any que, igual que l’any anterior, han impactat a les organitzacions de tot el món, Gilead ha continuat demostrant que prioritza la implementació d’excel·lents pràctiques de persones al lloc de treball”.

Paraules a les quals afegeix que “les companyies Top Employer continuen enfrontant-se als desafiaments que planteja un món del treball en canvi continu mentre treballen incansablement per aconseguir un impacte positiu en la vida dels seus col·laboradors. Ens complau celebrar i aplaudir les organitzacions que han estat certificades com a Top Employers als seus respectius països aquest any”. Fins ara, aquest programa ha certificat i reconegut més de 2.053 Top Employers a 121 països/regions als cinc continents.