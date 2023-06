Gilead i Esade reuneixen a València la comunitat sanitària

Gilead Sciences i Esade Entrepreneurship Institute (EEI) han reunit a València a professionals del sector emprenedor, sanitari, acadèmic i de pacients en un nou Inspiring Vision.

Una sèrie de trobades amb els quals es vol avançar en el desenvolupament de noves i innovadores idees en el camp del VIH i, d’aquesta manera, continuar avançant en la millora de la qualitat de vida de les persones que conviuen amb la patologia.

L’últim Inspiring Vision s’ha celebrat a València, en l’espai Innsomnia Accelerator, una sessió que s’emmarca en HUB VISIONARIUM, el projecte que promou la recerca i l’emprenedoria per a oferir solucions als actuals reptes sanitaris a través de la generació de coneixement. Enguany, en la seva primera edició, la iniciativa està focalitzada en la innovació en el VIH, una pandèmia que, des que va aparèixer fa quatre dècades, ha acabat amb la vida de més de 40 milions de persones.

Els participants han hagut de donar resposta en directe als tres desafiaments sanitaris que Gilead plantejava, concretament en matèria de prevenció, diagnòstic i derivació del VIH; la persona amb VIH; i, finalment, la qualitat assistencial en l’entorn VIH.

Durant l’Inspiring Vision celebrat a València, cada assistent ha tingut l’oportunitat de conèixer als professionals d’altres sectors, complementar la seva visió i, en conseqüència, co-crear un projecte innovador.

Aquesta trobada ha comptat amb la intervenció i participació de José Canales, director del Comitè antisida de València, qui ha compartit la situació actual de les persones amb aquesta infecció en la capital del Túria. Els participants també han estat assessorats pel doctor Adrià Curran, facultatiu especialista del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron; i per Candela Calle, directora general de la Fundació Sant Francesc d’Assís i vocal de la junta directiva de SEDISA (Societat Espanyola de Directius de la Salut), els qui han aportat la seva experiència i coneixement per a recomanar als assistents sobre cada repte.

Per a Candela Calle, una de les claus per a presentar un projecte amb èxit és tenir en compte la visió del pacient. “Sempre és molt positiu tenir la veu del pacient i, d’aquesta manera, poder situar-ho en el centre del sistema i fer-li partícip en la presa de tota mena de decisions. El sector sanitari es troba en un moment en el qual ha de vetllar per la sostenibilitat del sistema a nivell econòmic, mediambiental i social, la qual cosa implica utilitzar diferents eixos de transformació, entre els quals es troba, principalment, el pacient. Amb Visionarium, a més d’abordar aspectes rellevants com la prevenció i educació sanitària, estem donant resposta a un perfil de pacient que té unes necessitats biopsicosociales reals molt importants i que han de tenir-se en compte per a dissenyar la cartera de serveis que se’ls ofereix des del sistema; però, a més, estem complint satisfactòriament el nostre compromís amb l’Agenda 2030”.

Per part seva, el doctor AdriàCurran reforça les paraules de la seva companya afegint que “Visionarium és un projecte diferencial, diferent del que estem acostumats quant a beques o projectes de recerca, perquè té una sèrie de particularitats que ho fan diferent. D’una banda, perquè neix per a idear i desenvolupar projectes amb un fort component en innovació que permetrà fer les coses de manera diferent; per un altre, perquè impulsa que hi hagi equips multidisciplinaris que involucrin i representin a totes les persones amb VIH. Per aquest motiu, VISIONARIUM asseu en la mateixa taula a tots els actors que estan involucrats en el benestar de les persones amb VIH, que van des de tots els professionals de la salut fins als representants de totes aquestes persones en la comunitat, com poden ser les ONGs”.

Tots dos són membres del Comitè Executiu de VISIONARIUM, un organisme que actua com a assessor del projecte i que també compta amb la participació de membres destacats del sector com Mercedes Balcells-Camps, principal Research Scientist en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) i co-fundadora i directora del Programa MIT-Spain, a més exerceix de presidenta del comitè d’experts de VISIONARIUM; Jorge Garrido, director executiu de Suport Positiu -organització d’innovació social comunitària que treballa amb algunes de les comunitats més vulnerables en les àrees de salut, educació sexual i emprenedoria social i de drets; Jesús Troia, Facultatiu Especialista de Medicina Interna a l’Hospital Universitari Infanta Leonor; i Manel Peiró, professor del departament de Direcció de Persones i Organització en Esade i Director del Institute for Healthcare Management en EsadeGov.

Els projectes que s’han ideat al llarg de la trobada, i que contribueixen a resoldre els reptes esmentats, podran presentar-se a l’Accelerator Program, el primer programa d’acceleració en el camp del VIH que impulsa VISIONARIUM. L’objectiu de la companyia és reconèixer el millor projecte dins de cada desafiament establert, per la qual cosa Gilead invertirà fins a 180.000 euros per al desenvolupament de les tres idees vencedores. A més de l’ajuda econòmica, l’equip d’experts en innovació i emprenedoria de l’Esade Entrepreneur Institute (EEI) impartirà un programa per a ajudar a la posada en marxa i viabilitat dels projectes guanyadors.