Getlife, SingularCover y Cleverea, entre les ‘insurtech’ més prometedores

L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada ha seleccionat les ‘insurtech’ “més prometedores i que estan liderant els canvis del sector assegurador al nostre país” i situa al capdavant a Getlife, SingularCover i Cleverea.

L’entitat indica que el sector assegurador està immers en un canvi de model de negoci impulsat per la innovació i l’ús de les noves tecnologies. Els “segurs as a service”, més senzills de contractar, estan sorgint amb força perquè ajuden a donar resposta a les noves necessitats dels clients i a un estil de vida que precisa productes 100% ‘en línia’, flexibles, personalitzats i sense requisit de permanència, sostenen els analistes.

Segons les últimes dades del mapa de l’ecosistema ‘insurtech’ a Espanya desenvolupat per Santalucía Impulsa, durant 2020 van sorgir 87 noves iniciatives en el mapa insurtech fins a aconseguir els 247 players. Malgrat aquest creixement, el volum de negoci està molt lluny d’aconseguir el ritme de països com el Regne Unit, Alemanya o França, on en 2021 les insurtech van concentrar el 70% de la inversió a nivell europeu i posa de manifest el potencial de creixement del sector.

L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada ha seleccionat les insurtech que considera “més prometedores”. De Getlife, assegurances de vida ‘en línia’ immediates, sense necessitat d’informes mèdics, destaca qeu la van fundar al començament de 2021 Guillermo Alén i Yago Montenegro.

Getlife va néixer amb l’objectiu de revolucionar i simplificar el sector del segur tradicional amb productes ràpids i processos senzills i transparents, 100% ‘en línia’ i sense necessitat de reconeixements mèdics previs. En tal només un any, la ‘startup’ ja compta amb prop de 50 empleats i preveu per a enguany, expandir el seu negoci a Europa amb l’obertura d’altres mercats europeus com França, Portugal i Alemanya.

La companyia, que té com a objectiu “democratitzar l’accés a les assegurances de vida”, cobreix el 90% de les sol·licituds de manera instantània enfront del 55% de les asseguradores tradicionals. Des del seu naixement ha captat ja 7 milions d’euros en dues rondes de finançament. Un primer milió d’euros en una ronda d’inversió pre-llavor, la més gran de la indústria del ‘insurtech’ a Espanya, i una altra ronda de 6 milions d’euros liderada per l’empresa francesa de capital de risc Singular.

L’Institut Coordenades també ha seleccionat Weecover, assegurances integrades com a forma de contractació. Especialitzada en assegurances 100% personalitzats i integrats en el mateix procés de compra, Weecover compta ja amb una xarxa de ‘partners’ del sector assegurador com Zurich, Catalana Occident o AXA.

Fundada en 2019 per Jordi Pages i Rafael Gallardó la companyia va guanyar en 2021 el South Summit en el vertical Insurtech i es va proclamar, en el mateix certamen, com la startup més escalable.

Respecte a SingularCover, destaca que són “segurs a mesura per a pimes i autònoms”. Cofundada per Rafael González-Montejano i Christian Hoffmann, juntament amb Miguel Vicente i Gerard Olivé, SingularCover va començar la seva activitat en 2019 amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats específiques d’autònoms, comerços i petites empreses. SingularCover ofereix l’Assegurança de Responsabilitat Civil o l’Assegurança de Comerç Multirisc personalitzat mitjançant un servei totalment ‘en línia’.

Segons els resultats financers de 2021, la companyia ha crescut un 84% en l’últim any i compta amb més de 7.000 pimes i autònoms assegurats. En els pròxims dos anys esperen ser presents en vuit països d’Amèrica Llatina i el Sud d’Europa.

Assistència per a migrants

L’anàlisi també es refereix a Asistensi, “assistència mèdica per a migrants”. La ‘insurtech’ que ofereix plans de salut accessibles als familiars dels migrants, des del seu naixement en 2020, compta ja amb més de 70 empleats en els cinc països en els quals és present i segons les dades de la companyia ja ha realitzat més de 80.000 consultes virtuals.

Fundada pels doctors Andrés Simón González, Luis Enrique Velásquez i Armando Baquero Posa’t, Asistensi en 2021 va aconseguir 10,5 milions de dòlars en una ronda de finançament llavor liderada per 468 Capital, Mundi Ventures i Neixi, amb l’objectiu d’accelerar la seva expansió internacional a Centreamèrica i el sud-est asiàtic i aconseguir els 15 països abans de 2025.

De Cleverea diu que són “les noves assegurances de mobilitat i per a la llar”. Aquesta ‘startup’, amb seu a Barcelona, està especialitzada en assegurances de lloguer per a amos i inquilins i en pòlisses de mobilitat per a patins, bicicletes, motos i cotxes. Al febrer, va anunciar la seva entrada en el negoci de les assegurances de cotxe i esperen arribar a les 50.000 pòlisses en 2022.

L’any passat, la ‘insurtech’ va aconseguir una ronda de finançament valorat en cinc milions d’euros i, en tot just tres anys des de la seva fundació en 2019, ha tancat tres rondes de finançament. Fundada pels germans Javier i Joan Bosch al costat d’Álvaro Sanz, la companyia ha realitzat 10 noves incorporacions al seu equip en el que va de 2022, un creixement que preveu aconseguir els 100 professionals en 2023.

El vicepresident executiu de l’Institut Coordenades, Jesús Sánchez Lambás, va afirmar que “la incidència de la pandèmia ha tingut un paper accelerador en la transformació tecnològica i la digitalització del sector. Les ‘insurtech’ han sabut adaptar-se a les noves necessitats dels clients i han arribat per a quedar-se, en un mercat fins ara monopolitzat per les empreses tradicionals”.