Getlife presenta la seva assegurança de vida per a esportistes de muntanya

Getlife, la ‘insurtech’ que està revolucionant el sector, presenta la seva assegurança de vida específica per als més aventurers que protegeix la família de l’assegurat en cas de defunció o invalidesa permanent. Getlife ofereix així un producte específic i dissenyat per als amants de la muntanya, una activitat que no sol ser coberta per les asseguradores tradicionals, que cobren en excés per riscos inexistents i amb processos de contractació molt llargs i complexos i que no donen cobertura a determinades activitats.

La major accessibilitat a espais naturals, les altes dosis d’adrenalina i la tendència a passar més temps a l’aire lliure, són els ingredients que han provocat que la muntanya es converteixi en destí clau per als més aventurers. I, encara que a l’hora de practicar aquest tipus d’esports l’habitual és descartar o no pensar en la possibilitat d’accidents mortals, la realitat és que aquests ocorren.

Segons dades de la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada, des de 2015 s’han produït més de 5.000 accidents a la muntanya amb un saldo de més de 500 morts. Per això és recomanable comptar amb una assegurança de vida que ens protegeixi davant accidents greus.

Getlife ha creat una assegurança de vida per a esportistes de muntanya que permet als seus clients estar assegurats en qualsevol racó del món.

Com tots els productes de la companyia, aquest nou segur és flexible, pot contractar-se ‘en línia’ i fàcilment durant el temps que es decideixi i sense necessitat de reconeixements ni proves mèdiques. Mentre es pagui la prima, que es factura de manera mensual, i no anual, l’assegurat estarà cobert.

Getlife també permet fer canvis en les cobertures incloses quan l’assegurat el necessiti. Aquesta flexibilitat fa que sigui més útil i senzill per als més joves comptar amb una assegurança de vida, que poden contractar de manera indefinida o per a assegurar-se durant el període de la seva vida en el qual practiquin activitats de risc com poden ser els esports de muntanya.

Els esports de muntanya comporten un gran desafiament tant per al cos com per a la ment de qui els practica. Per això,la companyia destaca que és primordial comptar amb la tranquil·litat d’una assegurança específica, ja que les assegurances tradicionals no solen cobrir moltes d’aquestes activitats de risc.

Getlife tenen com a objectiu que tothom pugui tenir accés a pòlisses d’assegurança de vida a termini fix dissenyades de manera ètica i fàcil d’entendre i adaptades a la vida de les persones.

Per a això, indica que és pionera en l’ús d’anàlisis predictives i sofisticades tecnologies de dades per a eliminar “les barreres tradicionals que impedeixen a les persones obtenir cobertura i pòlisses justes sense recàrrecs que no es corresponguin amb la situació de salut del client. El resultat és l’assegurança de vida més modern, flexible i competitiu del mercat, d’una forma senzilla, molt ràpida i 100% en línia”.