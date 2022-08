Getlife llança una nova assegurança de vida per a aficionats a la caça

L’empresa espanyola Getlife ha llançat una nova assegurança de vida especialment dissenyat per a caçadors que no augmenta la prima a aquest col·lectiu i garanteix una indemnització per valor del capital assegurat per a l’usuari, familiars o sers estimats en cas de defunció o invalidesa permanent absoluta per accidents durant la pràctica de la caça.

Actualment prop de 800.000 persones practiquen la caça a Espanya, de les quals més de 330.000 (41%) compten amb llicència federativa, la qual cosa converteix a la caça en el tercer deporti més practicat a Espanya, després del futbol i el bàsquet.

Segons les dades disponibles, en l’última dècada més de 300 caçadors han mort a causa d’accidents amb armes de foc mentre practicaven la caça. En general, aquest tipus d’accidents representen entre el 12% i el 15% de totes les morts per armes de foc registrades a nivell nacional.

Getlife llança un nou producte

Les assegurances de responsabilitat civil, obligatoris per a practicar la caça des de 1994, cobreixen només les lesions provocades a tercers, deixant desprotegits als prenedors de les assegurances i als seus afins.

Per aquest motiu, Getlife ha llançat aquest nou producte. L’assegurança de vida per a caçadors de Getlife es beneficia del model de negoci desenvolupat per la ‘insurtech’ espanyola, que compta amb un mètode de contractació 100% en línia, sense paperassa i sense exàmens mèdics ni cadències.

L’assegurança entra en vigor de manera immediata, la prima s’abona cada mes i la pòlissa es pot gestionar i modificar en línia en qualsevol moment per a adaptar les cobertures a les necessitats de l’usuari a cada moment. Des de 5 euros al mes els usuaris poden assegurar 150.000 euros d’indemnització.

10% d’indemnització

Les assegurances de vida de Getlife també permeten cobrar a compte el 10% de la indemnització, fins a 6.000 euros, en cas de defunció de l’assegurat per a cobrir les despeses del sepeli.

Getlife tenen com a objectiu que tothom pugui tenir accés a pòlisses d’assegurança de vida a termini fix dissenyades de manera ètica i fàcil d’entendre i adaptades a la vida de les persones que protegeixen. Per a això, Getlife és pionera en l’ús d’anàlisis predictives i sofisticades tecnologies de dades per a eliminar les barreres tradicionals que impedeixen a les persones obtenir cobertura i pòlisses justes, sense recàrrecs, que no es corresponguin amb la situació de salut del client. El resultat és l’assegurança de vida més modern, flexible i competitiu del mercat, d’una forma senzilla, molt ràpida i 100% en línia.