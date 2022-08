Getlife dona 9 consells abans de contractar una assegurança de vida

L’empresa d’assegurances Getlife va donar a conèixer aquest dimarts nou consells que els consumidors han de tenir en compte abans de contractar una assegurança de vida. La seva oferta és una assegurança de vida “més modern, flexible i competitiu del mercat”, que pot contractar-se “d’una forma senzilla, molt ràpida i 100% en línia” dins del seu propòsit de “canviar el sector de les assegurances de vida a Europa”.

L’objectiu de Getlife és que “tothom pugui tenir accés a pòlisses d’assegurança de vida a termini fix dissenyades de manera ètica i fàcil d’entendre i adaptades a la vida de les persones que protegeixen”.

De fet, va recordar que les dades oficials de Unespa posen de manifest que cada any hi ha al voltant de 70.000 famílies a Espanya que equilibren la seva situació econòmica gràcies a la protecció econòmica que ofereixen les assegurances de vida en cas de defunció o invalidesa permanent. En total, entorn de 20 milions de persones a Espanya estan cobertes per una assegurança de vida.

No obstant això, hi ha una part de la població que té dificultat per a accedir a aquest producte. L’edat, la professió i la salut de l’assegurat són alguns dels factors que analitzen els sistemes tradicionals d’avaluació del risc utilitzats per les asseguradores tradicionals. Això fa que una persona pugui ser considerada com a perfil de risc i rebutjada per la major part de les asseguradores o que les primes a abonar per a estar protegits siguin molt elevades.

Va explicar que “l’edat deixa de ser una barrera” per a contractar una assegurança de vida, ja que ha desenvolupat un mètode de contractació “amb un segur flexible, sense permanència, que s’adapta a l’edat de qui el contracta i amb el qual, des de 5 euros al mes, els usuaris poden assegurar 150.000 euros d’indemnització”. Per als majors, Getlife compta amb “una assegurança específica amb cobertura fins als 74 anys des de 8 euros al mes”.

Quant a la indemnització que rebrien beneficiaris en cas de defunció o invalidesa la companyia ha desenvolupat una calculadora amb la qual responent a unes preguntes es pot conèixer el valor de la prima.

Així mateix les cobertures són un punt “imprescindible” de l’assegurança. És habitual que sigui per defunció o incapacitat permanent absoluta. Però també pot incloure alguns serveis addicionals als quals cal parar esment ja que poden encarir la prima i no ser necessaris.

Per a contractar un segur, determinar qui seran els beneficiaris és un dels primers passos a donar en contractar una assegurança de vida. En aquest cas, Getlife ha desenvolupat una assegurança de vida que permet gestionar de manera còmoda, immediata i 100% en línia i en qualsevol moment aquest tipus de canvis en el segur contractat sense que augmenti la prima.

Getlife creu que no és suficient que les assegurances estiguin vinculat a la hipoteca que ofereixen les entitats bancàries, per la qual cosa les assegurances de vida que ofereixen poden suposar un estalvi mitjà de fins a 10.700 euros en total en hipoteques d’entre 30.000 i 120.000 euros a 30 anys.

Així mateix, per als treballadors de risc com a bomber, policia o guàrdia civil o persones que tenen hàbits que poden encarir la prima com fer ciclisme o conduir una moto, l’asseguradora ha llançat assegurances de vida específics que s’adapten a les necessitats de l’assegurat, amb el mateix sistema de contractació 100% en línia i la mateixa flexibilitat a l’hora de modificar les condicions contractades.

La salut de l’assegurat és el factor principal que analitzen les asseguradores tradicionals per a fer la seva avaluació de riscos. Això fa que molts ciutadans amb malalties cròniques, que no són limitants, siguin rebutjats i no puguin accedir a la protecció d’una assegurança de vida. Per això, l’asseguradora ha dissenyat un sistema de valoració del risc que, a través de tecnologia ‘big data’, inclou en l’anàlisis altres factors com els hàbits de vida de l’assegurat.

Getlife dona cobertura així fins a 700 malalties i “obre la porta a malalts d’asma, diabetis o hipertensió, entre molts altres, a rebre la protecció d’una assegurança de vida sense necessitat de pagar pòlisses abusives”.

Així mateix, ampliar o reduir el capital assegurat “han de ser flexibilitats que ha d’oferir una assegurança de vida perquè realment sigui un servei durador”. Per això, Getlife ofereix “una assegurança la prima de la qual s’abona de manera mensual i que permet gestionar i modificar les condicions, de manera en línia i en qualsevol moment, per a “adaptar les cobertures a les necessitats del client a cada moment”.

Finalment, per a la cancel·lació de la pòlissa s’ha dissenyat una assegurança sense permanència que l’assegurat pot cancel·lar en qualsevol moment.