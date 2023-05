Gedesco inicia accions contra dos multimilionaris americans per corrupció

Els gestors espanyols de Gedesco, empresa espanyola de préstecs per a empreses, han reactivat accions legals contra David Zalaznick i Jay Jordan, multimilionaris estatunidencs propietaris del fons JZ International, liderat a Espanya per Alvaro Mata, com a via per a garantir el futur de la companyia. Entre elles, la querella admesa a tràmit a València, segons fonts coneixedores del procés.

David Zalaznick i Jay Jordan estan imputats per suposadament defraudar a les seves participades en Espanya. Entre elles, Gedesco. Així mateix, Gedesco ha iniciat accions per presumpta corrupció entre particulars i frau processal contra Zalaznick i contra Màximo Buch, exconseller d’Economia de la Comunitat Valenciana, i Ernesto Bernia, exdirector financer de Gedesco, després de descobrir acords transaccionals suposadament irregulars entre ells.

Recentment, els gestors espanyols de Gedesco van intentar iniciar una negociació que pogués acabar amb el que consideren l’escenari de batalla legal que els enfronta als multimilionaris estatunidencs (sobre els quals indiquen que pesen nombroses querelles i acusacions de frau) i garantís l’estabilitat en Gedesco. En aquesta línia “de bona fe”, i buscant el futur de Gedesco, la companyia destaca que va accedir a sol·licitar l’arxiu provisional de la principal querella interposada a València contra els milionaris nord-americans i el seu fons, presumptament relacionat amb nombrosos problemes legals amb diversos països, segons assenyalen fonts pròximes a l’operació.

No obstant això, des de Gedesco s’indica que s’ha trobat com a resposta amb un presumpte intent d’extorsió per part de Zalaznick i ai Jordan, que haurien exigit, assenyala, el pagament de cinc milions d’euros i la paralització de diverses querelles i demandes interposades en els jutjats espanyols.

I addicionalment la companyia espanyola diu que ha descobert un acord transaccional entre David Zalaznick i els exadministradors de Stator Management. Aquests són Màxim Buch, exconseller d’Economia de la Comunitat Valenciana, i Ernesto Bernia, exdirector financer de Gedesco, tots dos imputats per suposada administració fraudulenta.

Davant aquesta situació i després, diuen des de Gedesco, d’haver rebut suposades coaccions i amenaces per part dels multimilionaris estatunidencs si Gedesco no abonava aquesta quantitat, els gestors de la companyia espanyola indiquen que s’han negat a prosseguir amb la citada negociació.

Immediatament després que aquest presumpte intent d’extorsió que denuncien no hagi prosperat, els magnats nord-americans s’han querellat contra els gestors espanyols de Gedesco per presumpta estafa.

Des de Gedesco sostenen que la reacció dels multimilionaris americans es produeix després que hagin rebut “importants garrotades legals recentment a Espanya, com haver perdut en el CIM l’intent de suspendre la compra de Strator per part de Gedesco”. I que Carlyle, afegeixen, hagi donat la raó a Gedesco contra els multimilionaris americans. En aquest sentit, el mes de febrer passat Carlyle va retirar una demanda contra els gestors de JZI a Espanya (incloent-hi la companyia mercantil de Gedesco, Stator Management). Abans de retirar aquesta demanda, Carlyle ja havia retirat la gestió de les inversions a Espanya i destituït als mateixos magnats estatunidencs David Zalaznick i Jay Jordan, substituint-los per gestors independents, afegeixen. “Així, els multimilionaris nord-americans es van quedar solos en acusacions contra Gedesco”, mantenen.

Respecte a la relació de David Zalaznick i els presumptes administradors fraudulents, diuen que s’ha posat de manifest que Buch i Bernia haurien subscrit un acord transaccional amb David Zalaznick a través de JZ Gedhlod, B.V. “modificant les manifestacions realitzades en l’arbitratge amb Gedesco fins avui. També s’ha conegut que Buch i Bernia s’havien autovenut accions de Grup Lantania SA i Faus International Flooring SL per 22 milions d’euros que no haurien abonat i pretenien compensar amb futurs dividends”.

“Fins i tot el director financer de JZI, James Benham, va declarar que existeix un segon acord transaccional liquidatiu per a repartir-se el valor d’aquestes societats entre Buch, Bernia i el propi Zalaznick”, assenyalen fonts legals.

JZI va acordar no sols no donar suport a les accions penals i civils contra aquest acte, sinó també a col·laborar en la defensa dels acusats Buch i Bernia. La documentació coneguda pels jutjats indica que Zalaznick, a través de JZ Gedhold, B.V. s’obligava a defensar a Buch i Bernia (i a les seves societats) davant qualsevol acció legal contra tots dos per aquestes accions, a canvi que tots dos haguessin modificat les manifestacions realitzades en el citat arbitratge, assenyalen les mateixes fonts.