Gedesco duplica el benefici amb l’augment de les vendes i de l’Ebitda

Gedesco, companyia especialitzada en préstecs per a empreses i negocis, va duplicar el benefici abans d’impostos el 2022 fins a superar els 9,8 milions d’euros. El Grup Gedesco Finance SL, liderat per Antonio Aynat, com Fundador i CEO, consolidat va assolir aquest creixement de resultats després d’impulsar les vendes fins als 1.289,5 milions d’euros el passat exercici, fet que suposa un augment del 62,29% davant a les xifres del 2021.

L’Ebitda del grup, per la seva banda, va créixer fins als 41,2 milions d’euros, un 65,05% més que el 2021, segons els comptes dipositats al Registre Mercantil, indiquen fonts properes a la companyia a què ha tingut accés Servimedia.

Les dades proforma del grup format per Gedesco i Toro, per la seva banda, mostren que el benefici abans d’impostos va ser de 5.837 milions d’euros el 2022, fet que suposa un augment del 86,6% davant els 3.129 milions aconseguits l’any anterior . Les vendes proforma van créixer fins a 1.789,9 milions d’euros el 2022, un 6,4% més que els 1.681,3 aconseguits el 2021. Per la seva banda, l’Ebitda proforma va ser de 46,6 milions, creixent un 22,4% des dels 38,09 milions aconseguits el 2021.

L’evolució excel·lent dels resultats de Gedesco el 2022 mostra una tasca molt positiva de l’equip de gestió del grup espanyol, liderat per Aynat des de la seva fundació el 2001. Gedesco confirma que lidera el mercat espanyol de shadow banking, ja que s’imposa en xifra de negoci i en quota de mercat empresarial al conjunt dels seus quatre principals competidors: Beka Credit, Findango Finance, Finalvion i Crealsa.