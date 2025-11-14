GBSB Global revalida la qualificació de 5 estrelles de QS Stars

GBSB Global Business School ha rebut un nou reconeixement internacional per la seva excel·lència acadèmica en ser acreditada per QS Stars™ per tercera vegada consecutiva i aconseguint resultats més cada vegada més alts en cada edició. Aquesta fita reflecteix el progrés constant de l’escola i el seu ferm compromís amb oferir una educació de classe mundial alineada amb els estàndards globals.
Després d’un rigorós procés d’anàlisi de dades del principal sistema de qualificació de qualitat universitària a nivell mundial, GBSB Global ha obtingut una qualificació general de cinc estrelles, la qual cosa consolida la seva posició com a escola de negocis reconeguda per la seva excel·lència.
L’informe destaca resultats excepcionals en ensenyament i desenvolupament acadèmic, amb alts nivells de satisfacció estudiantil, excel·lent ràtio professor-alumne i notables taxes de retenció i finalització. També computa positivament la projecció global, amb un entorn d’aprenentatge veritablement internacional, amb estudiants de 109 nacionalitats i un 68% de professorat internacional.
GBSB Global també ha estat valorada per la fortalesa del seu programa i ocupabilitat, amb una alta inserció laboral entre els graduats, innovació i preparació professional. Finalment, l’informe també destaca bons resultats en emprenedoria, bon govern i impacte social, valors que reflecteixen el compromís de GBSB Global amb l’ètica, la inclusió i la sostenibilitat en tots els seus campus.
Aquesta tercera reacreditació és molt més que un reconeixement: suposa una fita que reafirma la missió de GBSB Global de formar líders àgils, responsables i amb visió global. Amb campus a Espanya (Barcelona i Madrid), Malta, GBSB Global continua destacant entre les escoles de negocis més innovadores i internacionalment connectades d’Europa.
QS Stars és un sistema de qualificació global i independent que avalua les institucions d’educació superior a través d’una àmplia gamma d’indicadors de rendiment més enllà de les classificacions tradicionals. A través d’una auditoria de 360 graus, es valoren dimensions com l’ensenyament, l’ocupabilitat, la sostenibilitat i la projecció internacional, la qual cosa ofereix una visió completa de la qualitat institucional. Com destaca Leigh Kamolins, director d’Avaluació en QS, aquest sistema “il·lumina les fortaleses úniques i la diversitat de cada institució avaluada amb precisió i claredat”.
GBSB Global Business School ha rebut un nou reconeixement internacional per la seva excel·lència acadèmica en ser acreditada per QS Stars™ per tercera vegada consecutiva i aconseguint resultats més cada vegada més alts en cada edició. Aquesta fita reflecteix el progrés constant de l’escola i el seu ferm compromís amb oferir una educació de classe mundial alineada amb els estàndards globals.