GBSB Global participa en Alimentària amb Impuls Agritech per connectar ciència, tecnologia i innovació agrícola

GBSB Global Business School ha participat aquest dimarts en Alimentària, la fira més important de l’Estat de la indústria alimentària i un punt de trobada internacional del sector. L’escola de negocis ha presentat les claus i beneficis de Impuls AgriTech, un programa de preacceleració per a startups desenvolupat en col·laboració amb el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i X_AgriTech, l’objectiu de la qual és transformar la recerca científica i acadèmica en solucions tecnològiques aplicables al sector agroalimentari, així com el suport a projectes de empreneduría de AgriTech en fase inicial.
L’estand d’IRTA en Alimentària ha acollit un ‘pitch’ de presentació del programa Impuls AgriTech davant professionals del sector, emprenedors i agents de l’ecosistema d’innovació agroalimentària. Xavier Arola, director de Careers and Entrepreneurship Services en GBSB Global, ha posat en valor el paper de Impuls AgriTech com a iniciativa destinada a acostar la ciència i innovació al mercat, impulsant la creació de startups capaces de millorar l’eficiència, sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i indústria agroalimentària.
Impuls AgriTech converteix el coneixement científic en solucions reals, promovent el desenvolupament de projectes d’alt valor tecnològic en àmbits com la biotecnologia, l’agricultura de precisió o la sostenibilitat. El programa busca promoure el desenvolupament de projectes emergents en l’àmbit de la innovació agroalimentària, així com reforçar el vincle entre recerca, empresa i emprenedoria. Per a aconseguir-ho, el projecte compta amb finançament extraordinari per part de l’IRTA i GBSB Global Business School per al desenvolupament de la fase de divulgació i difusió dels projectes. La primera edició de Impuls AgriTech va comptar amb el suport del Programa Primer del Departament d’Empresa de la Generalitat de Catalunya, finançat amb Fons Social Europeu Plus.
Impuls AgriTech transforma les tecnologies AgriTech en productes i serveis viables, acostant la recerca als mercats i promoure l’emprenedoria especialitzada en AgriTech i AgriFood a Catalunya. Es dirigeix a àrees clau d’especialització, com la ramaderia sostenible, la millora genètica i la biotecnologia, la intel·ligència artificial i la ciència de dades, l’agronomia sostenible, i la gestió de l’energia i els residus, reforçant la posició de Catalunya com a centre d’innovació AgriTech d’alt impacte.
En el marc de la seva participació en Alimentària, GBSB Global continuarà desenvolupant noves activitats vinculades a Impuls AgriTech en els pròxims dies. Aquest dimarts, 24 de març (13h) se celebraran sessions de mentoria dirigides als participants, a càrrec de GBSB Global. Així mateix, el dimecres 25 de març (11:45h) tindrà lloc una Startup Clinic dirigida a emprenedors assistents a la fira, en la qual s’oferirà assessorament pràctic per al desenvolupament de projectes en l’àmbit agroalimentari.