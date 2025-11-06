GBSB Global consolida el seu lideratge en excel·lència acadèmica a Espanya

Des de la seva fundació, GBSB Global Business School ha personificat la cerca de l’excel·lència, obtenint distincions com la llicència oficial MFHEA a Malta, país d’origen del projecte, l’Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP), l’Accreditation Service for International Colleges (ASIC), i s’ha convertit en membre de l’Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB) i de la Business Graduates Association (BGA), al mateix temps que ha obtingut una qualificació de 5 estrelles en el sistema de qualificació QS Stars.
Durant l’última dècada, GBSB Global ha treballat per a complir amb els més alts estàndards de qualitat i ara ha estat oficialment inclosa en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d’Educació espanyol, una fita que consolida el seu lideratge en excel·lència acadèmica i reafirma la seva posició entre les institucions d’educació superior més prestigioses del nostre país.
Aquest reconeixement representa la culminació de més d’una dècada de treball continu i compromís amb l’excel·lència acadèmica, la innovació i la internacionalització, valors que defineixen l’ADN educatiu de GBSB Global.
Amb campus a Madrid, Barcelona i Malta, i una àmplia presència en línia, la filosofia docent de GBSB Global posa un fort èmfasi en la innovació educativa, la digitalització i l’aplicació pràctica del coneixement. L’escola va ser pionera en la transformació digital de l’aula a Espanya, convertint-se en 2017 en la primera escola de negocis reconeguda com Microsoft Showcase School per integrar tecnologies avançades en l’ensenyament.
“Formar part del RUCT no sols suposa un reconeixement formal de la nostra qualitat acadèmica, sinó també un símbol del nostre esperit pioner i la nostra visió internacional”, explica el Dr. Wictor Patena, degà de GBSB Global Business School. “Formar part oficialment del sistema universitari espanyol ens permet reforçar el nostre compromís amb la innovació i continuar configurant un nou model educatiu, inclusiu, global i profundament connectat amb la realitat empresarial”, afegeix el Dr. Patena.
Reconeixement a la trajectòria
Per a establir-se a Espanya, qualsevol centre universitari estranger ha de complir els requisits establerts en la normativa relativa a les seves activitats docents i a l’avaluació i acreditació de la qualitat, que s’inclouen en el RUCT. A més, els centres han de presentar un pla de desenvolupament del seu programa docent i dades sobre el seu personal docent.
Per aquest motiu, la inclusió en el RUCT representa un punt d’inflexió en la trajectòria de GBSB Global, que segueix compromesa amb la promoció de la democratització del coneixement, el foment de la diversitat i la millora de l’ocupabilitat a través del seu programa de beques de la seva Fundació i les seves aliances estratègiques amb empreses internacionals.
Amb aquest nou estatus, GBSB Global millora encara més la seva oferta acadèmica, incloent-hi títols oficials en camps emergents com a Innovació Empresarial, eSports, Blockchain Management i Fintech, amb programes innovadors com una Llicenciatura en Business Administration and Digital Innovation i un Doctorat en Innovation Management.