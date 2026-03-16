GBSB Global acosta als seus estudiants al futur del gaming i les experiències XR en el centre Alfa5

Estudiants de programes de Grau i Màster de GBSB Global Business School han visitat el centre Alfa5 XR Sports a Barcelona, en la qual han participat en una sessió formativa dedicada a analitzar l’evolució de la indústria dels eSports i l’impacte de les noves tecnologies immersives en l’entreteniment digital.
L’activitat ha estat impartida per Ana Oliveras, una de les figures pioneres i més influents del sector dels videojocs i els esports electrònics a Espanya, que ha ofert als estudiants una visió profunda sobre la indústria del gaming i els eSports, des dels seus inicis fins a l’actualitat.
Oliveras, acompanyada per Xavier Vila com a director de Vendes i Esdeveniments del centre, va explicar com la indústria del gaming ha evolucionat en les últimes dècades fins a convertir-se en “un ecosistema global que combina entreteniment, tecnologia i noves oportunitats professionals”.
La directora de Alfa5 XR Sports va compartir amb els estudiants la seva experiència professional, que connecta esport, videojocs i tecnologia. En els últims anys, ha traslladat el seu coneixement a l’àmbit de les tecnologies XR (realitat estesa), explorant noves formes d’interacció entre tecnologia, moviment físic i videojocs.
Aquest enfocament es materialitza en Alfa5 XR Sports, un projecte situat en el districte tecnològic del Poblenou, a Barcelona, i que compta amb 2.000 metres quadrats d’instal·lacions i nou experiències diferents per a oferir aventures interactives, immersives i accessibles per a tots els públics, segons va informar en un comunicat.
Durant la jornada, els estudiants de GBSB Global van tenir l’oportunitat de conèixer en profunditat la indústria de l’e-gaming, incloent-hi les seves oportunitats professionals, les seves innovacions tecnològiques i el seu impacte global. Així mateix, han pogut experimentar directament algunes de les propostes del centre, provant diversos dels jocs disponibles i descobrint com la realitat virtual i la tecnologia interactiva s’integren en les noves formes d’entreteniment digital.
Els estudiants van destacar especialment el valor de la sessió com una oportunitat per a conèixer millor el funcionament del sector. Entre les conclusions compartides després de la visita, van assenyalar la importància del posicionament de marca i de la diversitat de models de negoci en la indústria del gaming, així com la necessitat d’adquirir experiència en un sector abans d’emprendre en ell. Per a molts estudiants, la visita va evidenciar també com les tecnologies immersives poden transformar la forma en què les persones interactuen amb l’entreteniment i l’aprenentatge, generant experiències més participatives, dinàmiques i innovadores.
Aquest tipus d’activitats forma part de la metodologia educativa de GBSB Global Business School, que aposta per connectar l’aprenentatge acadèmic amb la realitat d’indústries emergents, acostant als seus estudiants a empreses, professionals i projectes que estan definint el futur de l’economia digital.