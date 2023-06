Gamma Tech School impulsa la ciberseguretat a través d’una formació

Gamma Tech School, la primera escola de tecnologia que segueix el model formatiu de les escoles de negoci, ha llançat el seu primer programa de Ciberseguretat, dissenyat per a accelerar la inserció laboral dels seus alumnes.

La formació, de 500 hores, permetrà a l’alumne adquirir els coneixements necessaris sobre sistemes i xarxes i seguretat informàtica, i li proporcionarà la capacitat d’analitzar un sistema, detectar les seves vulnerabilitats i protegir entorns ‘cloud’. A més, els estudiants aprendran a dominar eines específiques en seguretat com ara ‘firewall’, sondes, ‘cloud’, o antivirus, entre altres.

L’exposició externa de les dades, les filtracions d’informació confidencial o l’ús de tècniques de phishing han posat en escac la seguretat de les empreses. Tan sols en 2022, set de cada deu empreses van sofrir una vulneració de les seves dades, segons un informe de CiberRisk.

Per a afrontar els desafiaments que ofereix l’evolució del ciberdelicte, el sector necessita reclutar perfils especialitzats que sàpiguen gestionar els riscos i respondre davant possibles atacs. De fet, les últimes estimacions de l’Institut Nacional de Cinerseguridad (Incibe) indiquen que el mercat necessitarà cobrir més de 83.000 ocupacions en ciberseguretat abans de 2024.

“Els últims atacs registrats a nivell nacional ens han recordat la importància d’estar preparats i de blindar-nos davant possibles ciberatacs. La nova era de la informació i l’economia de la dada ens obliguen a ser previsors i anticipar-nos als riscos. Amb aquest curs, pretenem oferir una visió completa del món de la ciberseguretat i les seves diferents branques d’actuació, mentre que preparem als estudiants per a desembolicar-se amb soltesa com a Gestors de Ciberseguretat, un perfil d’alta demanda actualment en les empreses”, indica Aitor Chinchetru, un dels fundadors de Gamma.

El curs arrencarà el pròxim 26 juny al campus de Gamma Tech School, en l’espai M25 de Madrid, en les modalitats ‘full-estafi’ o ‘part-estafi’. El programa partirà des de l’ús i l’administració dels sistemes operatius tipus Linux/Unix i aprofundirà en el coneixement de xarxes de telecomunicacions. Un altre dels aspectes clau serà l’aprenentatge sobre la configuració i gestió d’eines i solucions específiques de ciberseguretat (‘Firewall’).

Com a part de la seva filosofia d’ensenyament, el curs de Gamma ajudarà els alumnes a desembolicar-se amb projectes i dades reals, practicant amb les mateixes tecnologies que usaran en l’entorn laboral. Per a això, la formació es complementa amb l’ús i configuració d’eines de mercat (SIEM, sondes, antivirus, prevenció de ‘malware’, etc.) que permeten entendre i aplicar tots els conceptes de seguretat informàtica.

Així, els estudiants/alumnes s’endinsaran en l’ús d’eines específiques de seguretat com a Directori Actiu (MSFT), CyberArk, Thycotic, OneIdentity, Fortinet, F5, Fireeye, Cisco, Cortex (Pal Alt), Crowdstrike, TrendMicro, OpenDNS i Citrix. A més, practicaran atacs informàtics sobre plataformes existents, completant la formació des del punt de vista de l’atacant.

“En finalitzar el programa, els estudiants tindran les capacitats suficients per a gestionar un entorn de ciberseguretat. A més, en practicar en un ambient similar al de treball diari, seguint metodologies Agile, els estudiants estaran preparats per a la seva integració laboral directa i amb uns salaris molt competitius per al sector”, afegeix Chinchetru. Gamma Tech School ja ha obert el seu procés d’admissió per a seleccionar als perfils per a aquesta primera edició de la formació.