Gamma Tech School analitza les competències tecnològiques de les empreses

Gamma Tech School, escola de tecnologia que segueix el model formatiu de les escoles de negoci, ha organitzat un esdeveniment al seu campus M25 per a abordar quines competències professionals i personals busquen les empreses per a incorporar nous candidats a les seves plantilles.

Sota el títol ‘Navegant en el sector tecnològic des de RH’, l’acte ha comptat amb la participació de María Ruibal, responsable de RH en Orange Bank, el banc mòbil de l’operador Orange, que ha ofert un recorregut per les tendències i oportunitats que ofereix el sector tecnològic per a la integració professional.

L’escola va explicar que el talent tecnològic es troba en un moment clau per a l’enlairament professional. “Tots els sectors, entre ells el financer, busquen incorporar perfils amb competències digitals en programació, anàlisi de dades, ciberseguretat o Intel·ligència Artificial. Sense anar més lluny, l’any va arrencar a Espanya amb més de 120.000 llocs tecnològics sense cobrir, segons diferents estudis de mercat”, va destacar.

Ruibal va posar l’accent “en la gran escassetat de talent IT que hi ha a nivell mundial”, la qual cosa ofereix un avantatge als estudiants que s’embarquen en aquest sector. Ara, amb la irrupció de la Intel·ligència Artificial, arriba, d’una banda, “una oportunitat per als perfils tecnològics; i per un altre, una guerra acarnissada per a les empreses per a poder cobrir els projectes de desenvolupament i innovació dels nostres sectors”.

En aquest context, la responsable de RH ha aportat les claus per a destacar en un moment cim per molts candidats: l’entrevista de treball. Després de reconèixer que els coneixements tècnics són fonamentals per a passar un primer filtre, ha defensat la humilitat i l’actitud com a elements de valor per a sobresortir en un procés amb èxit. Al costat d’aquestes competències, ha considerat primordials la capacitat de comunicació i l’interès pels negocis. “Els perfils únicament de desenvolupament ja no existeixen. Ara es necessiten candidats que també sàpiguen de negoci, on la comunicació és vital, amb la finalitat d’entendre al client, com és el producte i què podem aportar l’equip”, ha assenyalat.

Com a exemple d’aquest perfil, també ha participat en l’esdeveniment Alberto del Riu, responsable de sistemes financers d’Orange Bank, que està implicat en l’àrea de negoci de la companyia amb les seves funcions com Product Owner Proxy. Aquesta figura opera com un nexe o traductor de les necessitats del negoci, ajudant als desenvolupessis perquè puguin executar els projectes. Es tracta d’un perfil que està en auge i que està costant molt trobar des de les empreses.

Per part seva, Aitor Chinchetru, fundador de Gamma Tech School, ha posat en valor la metodologia emprada per l’escola, que permet que els estudiants es preparin per a la realitat laboral amb programes formatius de 500 hores. “Estem compromesos amb l’accés al mercat laboral dels nostres alumnes, però tenen el repte que les empreses confiïn en ells i els ofereixin la seva primera oportunitat”, ha indicat.

Referent a això, María Ruibal ha recomanat als estudiants completar la seva carta de presentació amb projectes personals, la metodologia de treball que han seguit, o les fites realitzades. “En un perfil júnior, com s’expressa, l’actitud curiosa i les seves ganes d’aprendre són vitals. Cal apostar per aquests perfils. Moltes vegades és més difícil trobar el perfil júnior amb coneixement i una mica d’actitud que el sènior. No obstant això, un curs com el de Gamma, que ofereix una metodologia de formació similar a la de l’experiència de treball, és una carta de presentació boníssima. Fan falta moltes iniciatives com a Gamma Tech Scholl en el mercat”, ha afirmat.

Finalment, Sonia Frías, responsable de Career Services en Gamma Tech School, ha destacat la importància de conèixer experiències professionals com les de María i Alberto, que puguin servir d’inspiració als candidats per a la seva integració en el mercat laboral.

A més, ha destacat que “en el context actual, és imprescindible comptar amb els coneixements tecnològics que facilitin als estudiants la seva incorporació a les empreses, però també oferir-los un suport i preparació per al seu accés al món professional i això és una cosa que des de Gamma proporcionem amb el nostre servei d’orientació professional”, ha indicat.

Ocupabilitat

Aquest esdeveniment forma part de les iniciatives de Gamma Tech School per a impulsar l’ocupabilitat dels seus alumnes, dotant-los d’eines i estratègies per a accelerar el seu accés al mercat laboral.

“Un valor que es tradueix en el compromís que l’escola manté amb els seus estudiants, permetent-los pagar la seva formació una vegada compten amb una ocupació. L’escola ofereix una metodologia pròpia que dota als alumnes de coneixements sòlids en la base tecnològica per a la seva incorporació immediata al mercat laboral. Entre les formacions que ofereix, estan els cursos de Desenvolupador Front i FullStack, Analista de Dades i Especialista de Ciberseguretat”, va assenyalar.