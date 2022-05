Gallo crea una gama d’aliments per augmentar el consum de llegums

Et costa consumir llegums? Sabem que la presència d’aquestes en la dieta és una de les assignatures pendents en l’alimentació de la majoria dels espanyols, per això has de saber que els experts en nutrició adverteixen sobre la necessitat de duplicar el seu consum fins als 6-7 kg per persona a l’any.

Si no saps com afegir a poc a poc en la teva dieta el consum de llegums, Pastes Gall t’ofereix la solució que mai haguessis imaginat perquè ha creat la gamma Gall Nature 100% Llegum amb quatre noves varietats de pasta elaborades amb un sol ingredient a base de llentia vermella, cigró i pèsol.

D’aquesta manera, les noves varietats Gall Nature 100% Llegum proposen una nova i deliciosa manera de menjar aquest aliment, contribuint a reduir aquelles barreres que tradicionalment han frenat el seu consum. I és que aquestes noves varietats de pasta de llegums són les Hèlixs de llentia vermella, els Fideus de cigró, els Macarrons de pèsol i les Hèlixs de cigró, elaborades amb el 100% de matèria primera de llegum.

1. Baixa en carbohidrats i rica en proteïnes

El fet d’estar elaborades íntegrament amb llegum confereix a aquesta nova gamma unes propietats saludables específiques: pel seu contingut en carbohidrats naturalment presents, sense sucres afegits, amb un alt contingut en proteïnes. Mentre els carbohidrats contribueixen a la recuperació de la funció muscular normal després d’un exercici físic intens, la proteïna contribueix al creixement de la massa muscular i al normal manteniment dels ossos.

2. Gran aportació de fibra

El consum diari de fibra no s’aconsegueix fàcilment si no s’inclouen en la dieta suficients vegetals, fruites, cereals integrals o de gra sencer i llegums. Una pastura font de fibra o amb alt contingut en fibra és convenient per a la població general, a excepció de persones amb patologies digestives molt concretes.

3. Absència de gluten

La pasta de llegum Gall Nature és una alternativa a altres fonts de carbohidrats exemptes de glútens, ja siguin aliments naturalment lliures de glútens (llegums, cereals com l’arròs, blat de moro, mill, quinoa, tubercles) o aliments processats (pasta sense gluten). És ideal per a persones amb celiaquia o amb intolerància al gluten no celíaca.

4. Sense traces de llet ni d’ou

En dietes veganes, la nova gamma Gall Nature 100% Llegum ofereix el doble avantatge de ser una font interessant de proteïna vegetal, important en dietes en les quals s’exclou qualsevol tipus de font proteica animal; i a més, poder-se utilitzar com una pasta, sabent que no conté traces d’ou o lactis. És igualment apta per a persones amb al·lèrgies alimentàries a aquests dos al·lergògens per la seva absència de traces.

A més de ser saludables, són fàcils i ràpides de preparar, proporcionant un cuinat versàtil que permet l’elaboració de plats aptes per a tota la família: “Estem davant una nova categoria de producte que aporta els mateixos beneficis nutricionals que l’aliment original -l’alt contingut en proteïnes, en fibra i en ferro- a més de ser apta per a dietes restrictives, com la vegana, o motivades per intoleràncies i/o al·lèrgies, com les persones celíaques” ens confessa Noemí.