‘Gala más In’ dona la seva recaptació solitària a afectats per la guerra

La Fundació Grup SIFU ha celebrat aquesta tarda la vuitena edició de la Gala més In, al Teatre de la Maestranza de Sevilla, per a visibilitzar l’art inclusiu produït a Espanya i, en aquesta ocasió, ha destinat la totalitat de la recaptació a programes d’ajuda humanitària per als afectats pel conflicte bèl·lic a Ucraïna.

Els organitzadors han explicat que habitualment aquests diners de la venda d’entrades es destina per a finançar les beques de la fundació, però que davant la conjuntura internacional han decidit modificar la seva estratègia.

Més de 80 artistes amb i sense diversitat funcional han convertit l’escenari de la capital sevillana, que també ha albergat per primera vegada aquest esdeveniment després de sis edicions a Barcelona i una a Madrid, en un espectacle de música i dansa per a fer visible el talent de les persones amb discapacitat.

El pop, el rock, la música, la dansa clàssica i el ball urbà van sonar a la sala principal de la Maestranza, amb l’art de joves talents com Joel Bueno, que mitjançant un programari informàtic (EyeHarp) pot interpretar música a través de la mirada, o María José Moya, artista sevillana establerta a Barcelona que balla amb la seva cadira de rodes al costat del seu company Maxime Iannarelli.

La consellera d’Igualtat, Polítiques Socials i Conciliació d’Andalusia, Rocío Ruiz, ha dit durant la presentació de la gala que aquest tipus d’iniciatives ajuden a trencar estereotips amb la finalitat de demostrar que l’art i el talent no tenen límits.

La presidenta de la Fundació SIFU, Cristian Rovira, ha explicat que des de la seva organització entén la música i la dansa com a “disciplines artístiques que impulsen la inclusió”, i que afavoreixen el desenvolupament de les seves competències i fomenten “la igualtat d’oportunitats”.

Altres participants de la gala han estat Andrea Zamora i Toni Fernández, tots dos amb discapacitat visual i que han format tàndem amb els seus respectius instruments, piano i guitarra.

A ells se’ls ha sumat Eric Díaz i Antonio Belmonte, diagnosticats de Trastorn de l’Espectre Autista, els qui han tocat el violoncel i el contrabaix, respectivament, i Ester Sanmartín, violinista amb un 80% de pèrdua auditiva, entre molts altres artistes de múltiples llocs.

En aquesta edició de la Gala més IN s’han implicat artistes andalusos, com a membres de l’Orquestra Jove d’Andalusia, del Conservatori Professional de Música Francisco Guerrero i el grup de Jerez de dansa clàssica i psicodanza per a nens i persones adultes amb diversitat funcional Flic Flock.

Coincidint amb el seu 30 aniversari, l’agrupació musical Sempre Així s’ha volgut sumar a la iniciativa per a interpretar algunes de les seves cançons al costat de músics com Zamora, Díaz i Belmonte.

Tots ells han estat sota la direcció artística d’Oriol Saña, amb formació de violí jazz de la Berklee College of Music de Boston i a Barcelona; al costat de la presentadora Lary León, qui va néixer va néixer sense braços i sense una cama, i que com ella mateixa assegura “sempre ha viscut amb naturalitat” i que no li ha impedit fer tot el que s’ha proposat.

La Fundació Grup SIFU, organitzadora de la Gala, pertany al centre especial d’ocupació Grup SIFU, una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure i fomentar la inserció social i laboral de les persones amb discapacitat.