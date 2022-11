FutureBrand crea la primera col·lecció NFT del món igaming

Futurebrand crea XBetters, la primera col·lecció de NFTs de BetanDeal, empresa líder en l’àmbit del igaming. Es tracta d’una col·lecció de 3.000 NFTs enfocats a proveir de beneficis i utilitats als seus propietaris. L’objectiu principal de XBetters (XB) és utilitzar la tecnologia ‘blockchain’ per a millorar la transparència, els pagaments i la fidelització de la seva audiència. L’accés a XB permetrà entrar en sortejos d’entrades a esdeveniments esportius, participar en una Lliga de pronosticadors d’apostes o disposar de xat exclusiu per als amos d’un NFT són algunes de les utilitats que la marca ofereix als usuaris.

La consultora estratègica de marca FutureBrand va crear el propòsit de la col·lecció, la seva narrativa i identitat visual, a més de la creació dels XBetters a través d’art generatiu 3D. Cada XB és únic i irrepetible, amb la seva identitat pròpia, els seus accessoris i personalitat, inspirats en la comunitat de igamers. L’objectiu és que cada usuari se senti representat pel seu NFT, una extensió de la seva personalitat dins del món de pronosticadors d’apostes.

Un NFT és una unitat de valor que una organització crea per a governar el seu model de negoci. És una propietat digital de caràcter únic i el seu usuari, és el seu amo.

Existeixen projectes on el seu valor resideix en la pròpia imatge, com, per exemple, obres d’art. Però hi ha uns altres on s’ofereixen beneficis o utilitats a la comunitat a la qual aquests NFTs pertanyen, com és el cas de XBetters.

Els NFT només poden concebre’s dins d’un entorn Web3, que permet la generació de relacions comercials i socials en xarxa, eliminant intermediaris, plataformes, servidors i autoritzacions centralitzades per a potenciar la interacció directa entre els seus usuaris.

El ‘brànding’ sol convidar a les marques a posar a l’usuari en el centre i en Web3 això és una realitat. Es tracta d’una evolució del model de negoci tradicional, on la comunitat o fans es converteixen en propietaris descentralitzats d’uns certs actius de la marca.

El poder de decisió dependrà de l’abast i poder del NFT, permetent a l’usuari des de participar de beneficis a comportar-se com un autèntic accionista o a tenir veu i vot en decisions, com succeeix en les Doneu-vos (Descentralized Autonomous Organization, una companyia dirigida per una comunitat, sense una autoritat central).

Els NFTs obren un món nou de possibilitats i eines. No és clar encara com les marques aniran generant les seves pròpies col·leccions, però sí que caldrà generar confiança i valor a través d’accions tangibles i significatives, que vinculin el digital amb el físic.