El futbol europeu reafirma el seu compromís basat en el mèrit esportiu

En la 46a assemblea del passat dijous a Praga de l’associació European Leagues, en la qual estan representades les lligues europees, i a la qual va acudir Javier Tebas, president de LaLiga, es va posar de manifest el compromís del futbol europeu amb l’ecosistema i piràmide del futbol actual, destacant els valors pels quals es regeix. El comunicat va ser emès per l’organisme i signat per totes les competicions europees, entre les quals es troba LaLiga, i li van donar suport els principals actors del futbol europeu: UEFA, que aglutina a les federacions: Fifpro, que representa als futbolistes; FSE per part dels aficionats; i ECA, associació de clubs europeus.

En l’escrit, les lligues domèstiques es comprometen a continuar promovent “competicions obertes amb ascensos i descensos”, així com “un sistema de classificació per a les competicions europees basat en el mèrit esportiu a través de la classificació anual procedent de les competicions nacionals”, a més d’“un model de solidaritat just i equilibrat que aspiri a donar suport al desenvolupament de l’esport en els seus nivells en els seus nivells inferiors, que es basen en l’entrenament, el desenvolupament i la participació”.

Així mateix, remarquen la importància d’establir polítiques de bona governança en el futbol. Per a això ressalten que és necessària “una estructura de bona governança i diàleg que impliqui les principals parts interessades de l’economia del futbol per a tenir veu i impacte”, d’acord amb el comunicat.

Igualment, assenyalen que “els òrgans de govern són els més adequats per a implicar-se de manera significativa i oferir un equilibri just per als interessos de les parts legítimes en els processos de presa de decisions europeus, en lloc d’organitzacions amb finalitats purament lucratius”, una possible referència a projectes com el de la Superliga, afavorit pel Reial Madrid, FC Barcelona i Juventus FC, i que pretén trencar l”statu quo’ del tot el futbol europeu i que és rebutjat plenament per totes les lligues nacionals en el seu conjunt.

Les lligues europees van aprofitar també per a recordar que el que aquest organisme defensa compta amb el suport “de manera unànime de la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el Consell de la UE i l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, així com dels governs nacionals, institucions públiques i les parts interessades de tot el continent” i que “el futbol és més que un negoci i un bé de consum”, ja que “genera una economia que és socialment responsable per a la ciutadania de tota Europa”.

Per aquesta raó, recalquen que no es pot “permetre que el futbol s’afebleixi o es vegi amenaçat per temptacions econòmiques a curt termini ni per materialitzacions de poder mundial”, perquè “qualsevol intent de mostrar un objectiu similar per part d’entitats privades és il·lusori”.