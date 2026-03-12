Fundació Telefònica anuncia 12 milions per a formar a 150 joves en tecnologies capdavanteres

El president executiu de Telefónica, Marc Murtra, i el president de Fundació Telefònica, Enrique Goñi, van presentar aquest dimecres un programa pioner de 50 beques anuals, dotades amb un màxim de fins a 80.000 euros cadascuna, dirigides a estudiants de màster i doctorat per a especialitzar-se en àrees tecnològiques clau com a intel·ligència artificial, machine learning, ciència de dades i ciberseguretat, física aplicada i tecnologies quàntiques, entre altres.
Amb una inversió prevista de 12 milions d’euros en els pròxims tres anys, aquest programa de 150 beques especialitzades en tecnologia neix amb un objectiu explícit de capitalització de talent. Les persones beneficiàries es comprometen, en el cas que es formin en institucions estrangeres, a tornar a Espanya després de la seva formació per a aplicar el coneixement adquirit en empreses, universitats, centres tecnològics o emprenedories d’alt impacte. La iniciativa garanteix que tingui un retorn real per al país, enfortint el teixit empresarial i científic espanyol.
El president executiu de Fundació Telefònica, Marc Murtra, va explicar en la seva intervenció que aquesta iniciativa tracta d’oferir una solució a “dos elements fonamentals” que ara mateix falten en el vell continent. “El primer és comptar amb grans companyies amb escala, capaces d’invertir i dedicar recursos a desenvolupar productes tecnològics, assumir riscos i, a vegades, equivocar-se com a part del procés d’innovació. El segon és disposar d’un nombre ampli d’enginyers, com a metàfora de perfils tècnics, que impulsin aquesta capacitat de desenvolupament”.
Per això, va adduir que les beques que ara llança Fundació Telefònica “responen al propòsit de fer costat a persones amb talent, potencial i una clara cultura de l’esforç”. “Volem contribuir al fet que puguin desenvolupar les seves capacitats i, al mateix temps, aportar a Europa aquest coneixement tècnic que no sempre sorgeix de manera intuïtiva. L’objectiu final és clar: construir més tecnologia a Europa”, va subratllar.
Per part seva, el president de Fundació Telefònica, Enrique Goñi, va asseverar que “aquest programa de beques s’alinea amb les prioritats d’autonomia estratègica, sobirania digital i competitivitat industrial, i ho fa amb l’ambició que Espanya es converteixi en exportador de coneixement i creador de tecnologia pròpia”.
Cada any hi haurà 50 joves becats per a estudiar en universitats i centres tecnològics espanyols o internacionals de màxima excel·lència. A més, comptaran amb un acompanyament o mentorització de primer nivell en l’àmbit en el qual estiguin desenvolupant aquesta especialització.
Per a afavorir la igualtat de gènere en l’accés a aquestes ajudes que promouen l’excel·lència acadèmica i professional, Fundació Telefònica ha establert l’objectiu que almenys el 30% de les beques es destinaran a dones amb la finalitat de lluitar contra la bretxa de gènere que tradicionalment ha existit en el sector i que a poc a poc es va reduint.