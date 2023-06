La Fundació Juegaterapia presenta el seu últim Baby Pelón de la mà de Disney i aquesta vegada, la companyia d’entreteniment infantil ha cedit la llicència del disseny inspirat en la pel·lícula ‘El Rei León’.

“Forts i valents com els lleons de la pel·lícula, així són Paola, Adrián, Hugo, Elsa, Claudia, Marwa i Daniela, nenes en tractament oncològic i protagonistes del nou espot creat per la Fundació Juegaterapia. Amb ell ens presenten el Baby Pelón número 30 de la seva col·lecció”, explica l’entitat.

Els Baby Pelones no tenen pèl en homenatge als nens malalts de càncer. Amb els fons que es recaptin de la seva venda es transformaran els hospitals pediàtrics fins a convertir-los en llocs alegres, divertits i màgics.

En concret, amb aquest nou la Fundació continuarà creant cinemes Disney en les zones pediàtriques dels hospitals. Aquest ninot ha estat presentat en xarxes socials per Adrián, un nen en tractament oncològic, que li planta cara a la malaltia amb un fort rugit cada dia.

En l’espot els nens demostren que, malgrat la seva grandària i la seva edat, en realitat són grans i fortes i que són capaces d’enfrontar-se al càncer amb valentia, lluitant i aprenent de les adversitats. Belén Solera, directora de Màrqueting de la Fundació Juegaterapia, assegura que “els nens han tingut una actitud impressionant durant el rodatge, com en la seva lluita diària, i han demostrat que la seva veu ressona com el rugit d’un lleó davant i darrere de les cambres”.

Per a Paola participar en aquest espot va significar molt, com la seva mare explica. “Paola va arribar súper emocionada, deia que se sentia molt volguda i protegida per tot l’equip. Li van fer molt feliç en poder agafar un gatet. I no parava de repetir el feliç que estava sent”.

Daniela i la seva mare, Rosemary, afirmen que formar part d’aquest projecte “ha estat terapèutic i que els ha suposat una gran felicitat, per tot l’afecte que van rebre”. I Hugo defineix aquesta experiència com que li “ha encantat, ha estat fàcil i divertit”. Ell pensava que actuar seria més difícil, però com el mateix va dir durant el dia del rodatge “ha descobert el seu talent ocult”.

Aquesta campanya de Juegaterapia, realitzada per Julián Zuazo i produïda per Only 925, és una producció compromesa amb el medi ambient. Only925 va comptar amb l’ajuda de Creast, empresa tecnològica espanyola especialitzada en la consultoria mediambiental en el sector de l’entreteniment, per a la reducció i mesurament de la petjada de carboni del rodatge.

Algunes de les pràctiques sostenibles que es van implementar van ser l’ús de vehicles ECO per a l’equip, el compliment de les condicions de benestar i sanitat per a les escenes amb animals, el lloguer de materials i la construcció de decorats mínima i reutilitzable per a pròxims rodatges, entre altres. Una vegada acabat el rodatge, Creast va realitzar el mesurament de les emissions finals i les va compensar en un 10% de més, convertint-se així en la segona campanya regenerativa de Juegaterapia.

BABY PELONES

Els Baby Pelones són una idea original de la Fundació Juegaterapia que va posar en marxa aquesta iniciativa en 2014 per a sensibilitzar a la població sobre el càncer infantil a través d’uns ninots que mostren un dels signes més visibles d’aquesta malaltia com és la pèrdua del pèl. Van néixer com a homenatge a aquests nens, per a dir-los que, fins i tot sense pèl, continuen sent preciosos.

Gràcies a la Fundació Juegaterapia, els nens i nenes ingressats a l’hospital poden gaudir d’una tarda de cinema i crispetes com el feien abans d’entrar a l’hospital.

Els cinemes que posa en marxa la Fundació Juegaterapia són coordinats per l’hospital amb un equip de voluntaris. Almenys dos dies per setmana, tots els nens reben una invitació per a veure una pel·lícula que els arriba amb la safata del menjar. Les pel·lícules que es poden veure són donacions ja estrenades i per a un públic menor d’edat.

Actualment, gràcies a la col·laboració de Disney, s’ha pogut realitzar un cinema inspirat en el personatge de Mickey Mouse a l’Hospital Torrecárdenas d’Almeria. A més, la Fundació Juegaterapia té dos projectes en marxa, un d’ells a l’Hospital Verge de les Neus en Granda, que la seva temàtica serà inspirada en Frozen, i a Portugal a l’Hospital IPO de Lisboa, sent aquest projecte d’humanització el primer fora d’Espanya i tematizado amb l’Ànec Donald.