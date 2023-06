La Fundació Jiménez s’uneix a Movistar Estudiantes

L’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, pertanyent al grup Quirónsalud i integrat en la xarxa pública madrilenya, es converteix en el nou Proveïdor Mèdic del club de bàsquet Movistar Estudiants per a les tres pròximes temporades.

El club estudiantil, que compleix enguany el seu 75 aniversari, és un dels equips històrics del bàsquet espanyol que, a més, es caracteritza per un minuciós treball de formació a través de la seva pedrera, que actualment compta amb més de 2.300 joves.

Un compromís que comparteix amb la Fundació Jiménez Díaz, els professionals de la qual duen a terme una intensa labor assistencial, docent i investigadora, que els situa en molts casos com a referents en l’àmbit nacional i internacional en el camp de la seva especialitat.

A més, totes dues institucions estan compromeses amb la promoció d’hàbits de vida saludables i comparteixen una sèrie de valors com el compromís, l’esforç o la millora contínua.

A partir de la pròxima temporada, l’hospital madrileny s’encarregarà de realitzar els reconeixements mèdics als jugadors de la primera plantilla masculina i femenina, i vetllarà per la salut de tots els jugadors de la pedrera estudiantil i els seus tècnics abans, durant i després de cada partit.

“Per a nosaltres suposa tot un privilegi passar a formar part de La Demència, com es coneix a la família estudiantil, ja que totes dues institucions estem compromeses amb la promoció d’hàbits de vida saludables i compartim una sèrie de valors com el compromís, l’esforç o la millora contínua, que tractem de traslladar a les generacions futures”, ha apuntat el doctor Javier Arcos, director mèdic de la Fundació Jiménez Díaz.

Per part de Movistar Estudiants, el seu director de patrocinis i relacions institucionals, José Asensio, va explicar que “per a la nostra entitat és un orgull haver arribat a aquest acord amb una icona de Madrid com és la Fundació Jiménez Díaz, un dels hospitals més reconeguts i històrics de la nostra ciutat. Però no es tracta només d’història, sinó sobretot de qualitat i excel·lència en tot en el que s’embarca. Una garantia en una cosa tan important com és la salut dels nostres jugadors i jugadores”.

L’hospital madrileny reforça així el seu compromís amb la salut de l’esport que ha anat enfortint en els últims anys. De la mà de Quirónsalud, en els últims anys ha realitzat els reconeixements mèdics a la selecció espanyola masculina i femenina de bàsquet en diverses ocasions. I en 2021, va ser Proveïdor Oficial dels Serveis Mèdics de la Davis Cup by Rakuten Finals, disputada a Madrid.

Salut de l’esport

Quirónsalud va indicar que s’ha consolidat en els últims anys “com un referent en la cura de la salut de l’esport, col·laborant en múltiples esdeveniments i disciplines”. Actualment és Servei Mèdic del Mundial de MotoGP, Proveïdor Mèdic Oficial de totes les competicions de la acb de bàsquet, Proveïdor Mèdic Oficial de la selecció espanyola femenina i masculina d’handbol, responsable dels Serveis Mèdics Oficials de la Real Federació Espanyola de Tennis (RFET) i Servei Mèdic Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar, a més de col·laborar amb diversos clubs de futbol, bàsquet, handbol o rugbi del nostre país.

“Així mateix, en els últims anys ha vetllat per la salut d’importants esdeveniments esportius com les dues últimes edicions de la Davis Cup by Rakuten Finals, el Mútua Madrid Open de tennis, el Open Banc Sabadell – Trofeu Conde de Godó, la Nationale-*Nederlanden Sant Silvestre Vallecana, la Behobia/Sant Sebastià, o l’últim Eurobasket femení disputat en 2021 a Espanya, entre altres”, va recordar.