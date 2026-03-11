La Fundació Jiménez Díaz disposa d’un robot específic per a cirurgia traumatològica de genoll i maluc

L’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz compta amb un robot quirúrgic específic per a intervencions de maluc i genoll que optimitza els resultats en salut i experiència de pacient, millora el postoperatori i escurça el temps de recuperació. Segons va informar, aquest sistema de robòtica ofereix al cirurgià eines per a augmentar la precisió en la col·locació de la pròtesi, la qual cosa redunda en una disminució del nombre de complicacions i reintervencions després de la cirurgia. El seu ús també pot reduir encara més el dolor postoperatori i la necessitat de consum d’analgèsics durant l’ingrés, escurçant el temps que el pacient ha de passar a l’hospital després de la intervenció; disminueix el nombre de reingressos i reintervencions postquirúrgiques, i augmenta el rang de moviment comparat amb sistemes de navegació sense robòtica”, va explicar el doctor Emilio Calvo, cap del Departament de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de la Fundació Jiménez Díaz.
“I, cosa que és més important: la planificació i execució quirúrgica més precises i controlades poden millorar els resultats funcionals objectius i els subjectius dels nostres pacients -els PROMs i PREMs, acrònims, respectivament, de Patient-*Reported Outcome Measures i Patient-*Reported Experience Measures: resultats en salut i experiència reportats pels pacients)-”, añadióe per la seva part la doctora Virginia Ruiz, cap associada del mateix servei.
La cirurgia robòtica en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia es va iniciar en la pròtesi de genoll. Actualment es pot aplicar també en cirurgia protètica de maluc i en els pròxims mesos estarà disponible per a implantar pròtesi d’espatlla.
El robot ROSA (acrònim, en anglès, de Robotic Surgical Assistant), nom del robot quirúrgic, és capaç de recollir informació sobre l’anatomia i el moviment de l’articulació del pacient, abans i durant la intervenció. Es compon de tres elements: un programari de control amb pantalla, un braç robòtic i una càmera amb dispositius de seguiment òptics per al mapatge del genoll.
A través del programari, en la pantalla es visualitzen les imatges preoperatòries per a personalitzar el procediment, adaptant-lo a l’anatomia de cada pacient. Després, s’introdueixen les indicacions que s’han de seguir durant el procés quirúrgic per a corregir amb precisió les alteracions de l’articulació. Per part seva, el braç robòtic executa la cirurgia seguint les instruccions facilitades pel cirurgià.
A través d’uns dispositius de seguiment òptic que s’implanten al pacient durant la cirurgia es trasllada informació a la càmera, de manera que, sense emetre radiació, s’obtenen imatges en 3D de l’interior de l’articulació en temps real. D’aquesta manera, el cirurgià vigila l’evolució de l’operació i verifica que es duu a terme el pla previst. La possibilitat de veure les imatges del procediment en temps real permet a l’especialista vigilar l’evolució del procediment i reconduir l’operació en cas necessari.
Aquesta tecnologia innovadora aporta una ajuda mèdica d’enorme valor per a l’especialista, ja que, com subratlla el Dr. Calb, “el sistema no opera només: és el cirurgià qui, en tot moment, realitza la intervenció i presa les decisions clíniques oportunes”.
A més, aquest assistent quirúrgic robòtic d’última generació està indicat pràcticament per a qualsevol pacient que requereixi d’una próstesis primària de maluc o genoll, no requereix de proves diagnòstiques addicionals prèvies a la intervenció i no té a penes criteris d’exclusió.
Intervencions
Des de la seva instal·lació en el centre madrileny -és mòbil entre quiròfans-, ja ha intervingut 371 casos amb aquest sistema de cirurgia robòtica, obtenint resultats clínics satisfactoris, evolucions i percepcions positives i millors processos de recuperació.
Concretament, ha demostrat millores en la precisió quirúrgica (millora significativament l’alineació de l’implant comparat amb la cirurgia convencional), en els resultats funcionals a l’any de seguiment; i en el menor dolor i major rang de moviment comparat amb sistemes de navegació sense robòtica, aportant a més respecte aquests avantatges com un balanç ligamentario optimitzat i individualitzat, en la planificació quirúrgica personalitzada i el sistema col·laboratiu que manté al cirurgià en control total.
Per a això, als doctors Calvo i Ruiz, acreditats per a l’ús del robot, s’han sumat molts altres especialistes del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia que, després d’un període de formació específica en aquest sistema, ja operen amb ell. I és que “la gran majoria dels pacients pot beneficiar-se d’aquesta tecnologia, sent especialment útil en pacients amb deformitats complexes, anatomia atípica, antecedents de cirurgies prèvies en l’articulació, expectatives funcionals altes o comorbiditats rellevants”, postil·len.