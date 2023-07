La fundació CRIS demana que es financin totes les teràpies CAR-T

La Fundació CRIS contra el càncer ha cridat aquest dijous l’atenció al Govern d’Espanya sobre la necessitat d’aprovar el finançament de les teràpies CAR-T per a pacients oncològics “l’única opció dels quals de cura són aquestes teràpies”.

Va indicar que les teràpies CAR-T “estan indicades i amb grans resultats d’èxit en persones amb tumors hematològics. Actualment, Espanya és l’únic país de la Unió Europea que no les finança”.

Mèdics oncòlegs i investigadors de la Fundació CRIS contra el càncer reclamen, per això, al Ministeri de Sanitat que aprovi el finançament d’aquests tractaments, ja que molts pacients no tenen una altra alternativa per a tractar-se. “El retard en l’aprovació dels nous usos de les revolucionàries teràpies CAR-T a Espanya resta oportunitats de vida a pacients amb leucèmies i limfomes”, va apuntar l’entitat.

La Fundació CRIS contra el càncer té com a objectiu accelerar la recerca contra aquesta malaltia i que aquests nous tractaments arribin a tots els pacients de manera equitativa i justa.

“La segona oportunitat de vida que poden tenir pacients que no responen als tractaments convencionals, pot donar-se gràcies a l’avanç de la recerca amb noves teràpies. Sentim impotència en veure que pacients, que avui podrien salvar la seva vida amb aquests nous tractaments que ja estan aprovats en la resta de països europeus, se’ls negui per no estar aprovats per l’agència espanyola. No podem quedar-nos de braços curats quan ja la recerca ha aconseguit teràpies que poden salvar-los la vida”, aseguróMarta Cardona, directora general de la Fundació CRIS contra el càncer.

Esperant tractament

Va afegir que els pacients espanyols esperen una mitjana de 629 dies per a accedir a teràpies innovadores, “una xifra que sobrepassa àmpliament el que s’estableix per la legislació, estipulat en 180 dies”. Es tracta d’una situació dramàtica, ja que un gran nombre de pacients es queden a l’espera de rebre un tractament que podria suposar una oportunitat a vegades en les quals altres teràpies són inefectives”.

Les innovacions terapèutiques realitzades durant l’última dècada han canviat la manera de comprendre el càncer i “estan donant grans resultats en casos de càncer contra els quals fins fa poc no hi havia res a fer. No obstant això, bona part d’aquesta innovació no està arribant als pacients espanyols que la necessiten o, si ho fa, ho fa amb molt de temps de retard respecte a altres països del nostre entorn”, va insistir.

Unió Europea

Cris contra el càncer va explicar que les xifres, corresponents a l’informe W.A.I.T. (EFPIA), també mostren que Espanya “no surt ben parada si es compara amb el conjunt d’Europa, concretament en el camp dels medicaments oncològics”. En aquest sentit, va assegurar que les dades llancen un percentatge de disponibilitat a Espanya del 57% en el període 2018-2021, enfront del 61% de l’estudi anterior, quan les novetats oncològiques disponibles a Alemanya, Itàlia, Anglaterra o França manegen uns percentatges del 98%, 83%, 76% i 72%, respectivament. A Espanya, molts pacients s’han beneficiat d’aquests tractaments gràcies a assajos clínics dins de les Unitats oncològiques especialitzades de la Fundació CRIS contra el càncer en centres hospitalaris del Sistema Nacional de Salut.

Medicina de precisió

“Existeix un clar problema per a milers de pacients oncològics d’accés a determinats tractaments en el nostre pas. Per a moltes persones amb càncer els tractaments amb CAR-T són la seva única alternativa de vida. Sabem que es tracta de medicaments d’alt cost però gens comparat amb salvar una vida”, va declarar el doctor Joaquín Martínez, director científic de la Fundació CRIS contra el càncer, director de la Unitat CRIS de Tumors Hematològics i cap d’Hematologia de l’Hospital Universitari 12 d’Octubre.

Afegeix el doctor Martínez que “es tracta de tractaments personalitzats, amb major efectivitat i seguretat en tenir en compte les característiques individuals de cada pacient. Aquesta és la Medicina de precisió, la Medicina del futur i Espanya no ha de quedar-se enrere respecte a la resta de països, ja que en aquests moments és l’únic país de la Unió Europea que no finança aquestes teràpies. Es tracta de teràpies avançades CAR-T, una autèntica revolució en el tractament d’uns certs tumors hematològics, que l’alentiment en l’aprovació per a múltiples indicacions està deixant a molts pacients pel camí”.

Des de la Fundació CRIS contra el càncer, que té Unitats d’especialització en hospitals de la Sanitat Pública, se sol·licita al Govern l’aprovació “immediata” d’aquests medicaments com a única alternativa de vida per a milers de persones amb càncer”.

Així ho reclama Marta Cardona, directora general de la Fundació CRIS contra el càncer, que explica que “CRIS dedica tots els seus esforços a fomentar, finançar i implementar la recerca contra el càncer recaptant fons de la societat civil per a destinar-los a la Sanitat Pública a fi que totes les persones diagnosticades de càncer tinguin accés a tota mena de tractaments -convencionals, teràpies, assajos i estudis avançats-; a més, de treballar per a retenir i atreure el major talent al nostre país i evitar la fugida dels nostres investigadors líders. Aquest gran esforç de tota la societat no pot veure’s bloquejat per les institucions perquè repercuteix directament en la vida dels pacients oncològics”.

CAR-T

“Actualment, ens trobem en un moment en el qual la ciència avança amb passes de gegant en favor de la salut de les persones, però l’accés a les innovacions que desenvolupa està condicionat en funció del país en el qual resideixis. En el cas de la immunoteràpia a Espanya, la situació es torna encara més dramàtica i més encara, quan es tracta de nens i nenes amb càncer, on la resistència a la quimioteràpia fa que l’única alternativa sigui alguns fàrmacs basats en immunoteràpia com els anticossos biespecífics. L’esforç de la recerca per donar una resposta als pacients amb oncològics i les seves famílies cau en va si des del Govern no s’agilitzen les xifres d’aprovació de fàrmacs, va declarar el doctor Antonio Pérez, pediatre investigador de càncer infantil, cap d’hematoncologia pediàtrica de l’Hospital Universitari de La Paz i director de la Unitat CRIS de Recerca de Teràpies Avançades de l’Hospital Universitari de La Paz.

Assenyala que les teràpies CAR-T han suposat una revolució en el tractament de nombrosos tipus de càncer, especialment de les diferents cèl·lules sanguínies. Consisteixen a extreure cèl·lules del sistema immunitari dels pacients (generalment limfòcits T), i modificar-los perquè, una vegada infosos de nou en el pacient, identifiquin i destrueixin a les cèl·lules tumorals. Espanya és un país on la recerca contra el càncer i, en particular, el desenvolupament de teràpies cel·lulars com a CAR-T, compta amb líders mundials.

Existeixen noves indicacions de teràpies CAR-T que han demostrat un benefici “sense precedents” per als pacients en moltes malalties greus, però encara no es troben dins del Sistema Nacional de Salut. “A pesar que fa un any la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va designar nous centres CAR-T davant la imminent arribada d’aquestes indicacions, el finançament continua sent un obstacle per a la seva implementació”, va subratllar l’entitat.

“Som conscients de l’enorme esforç que va realitzar el Govern d’Espanya quan va ampliar el nombre de centres autoritzats per a l’administració de teràpies avançades en diverses comunitats autònomes. Però aquesta ampliació no és suficient si no s’aproven els fàrmacs per a càncers de la sang de forma més àgil i ràpida. El repte del futur nou Govern està, per tant, a millorar i facilitar l’accés a nous fàrmacs, per al que és necessari que els tràmits burocràtics es redueixin i, també, garantir l’accés a tots aquells pacients que tinguin indicació per a rebre aquestes teràpies. No podem oblidar que el temps és un factor fonamental, alguns pacients no el tenen i no poden arribar a ser tractats”, va assegurar el doctor Martínez.

Sostenen que els beneficis de les teràpies CAR-T són evidents “i els països del nostre entorn són conscients d’això, on ja s’han aprovat i estan disponibles per a múltiples indicacions. Exemple d’això són els tractaments per a mieloma múltiple, limfoma difús, leucèmia linfoblástica aguda o limfoma de cèl·lules del mantell, el temps d’espera del qual és superior als 13 mesos en tots els casos i alguns porten esperant aprovació més de dos anys”.

“La inclusió en el Sistema Nacional de Salut tindria un impacte econòmic mínim i podria transformar la vida dels pacients amb aquestes malalties”, expressa Marta Cardona.