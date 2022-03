FrieslandCampina reafirma la seva aposta per Espanya amb una nova directora de màrqueting

FrieslandCampina reafirma la seva aposta per Espanya amb el nomenament de Svetlana Matochkina com la seva nova directora de Màrqueting Ibèria. Amb aquesta incoporación, FrieslandCampina Ibèria busca enfortir el negoci de les marques de l’empresa, potenciar la proposta de producte de la seva cartera i expandir la carpeta espanyola a noves categories mentre desenvolupa una comunicació activa cap al consumidor.

Actualment, FrieslandCampina és present a Espanya amb diverses marques de formatge com Millán Vicente, Holland Màster, Castillo d’Holanda, Parrano i acabat de Tallar, així com també amb marques destinades al sector professional com Debic.

Matochkina liderarà el departament de Màrqueting Ibèria després de quatre anys de trajectòria com a directora de màrqueting dins de la cooperativa, tant en l’equip global de l’empresa com en l’equip local de Rússia & CIS. La jove directiva fins ara havia desenvolupat projectes de Fusions i Adquisicions, Digitalització d’empresa, Innovacions i Campanyes de màrqueting.

Svetlana Matochkina compta amb més de 15 anys d’experiència en el sector del màrqueting que, a més d’en FrieslandCampina, ha desenvolupat en multinacionals com Danone, dins del departament de Productes Lactis i del de Nutrició infantil, amb marques com Danonino i Almirón; la companyia de begudes alcohòliques Diageo, on va liderar la marca Baileys en 34 països; i l’agència de mitjans i publicitat Universal McCann en la seva seu a Rússia.

Matochkina relleva, des del seu nomenament oficial aquest mes de gener, a Jan-Willem van de Velde, que continuarà en el departament per a ajudar a expandir l’estratègia de negoci en el territori espanyol.

FrieslandCampina és la setena empresa làctia a nivell mundial i la primera cooperativa lletera a Europa. A Espanya, opera des de 1994 i actualment empra 200 empleats repartits per tot el territori. Compta amb plantes de producció a Saragossa i Las Palmas de Gran Canària i l’oficina central es troba a Barcelona.