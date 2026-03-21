Francesc Galí presenta a Barcelona el seu llibre ‘Zenobia Camprubí i els secrets de cala Montjoi’

L’artista i escriptor Francesc Galí va presentar aquest divendres l’edició en català del seu llibre ‘Zenobia Camprubí i els secrets de cala Montjoi’ (Cal·lígraf). Ho va fer en un acte celebrat a la sala La Bookería de la llibreria barcelonina Ona, en el qual va estar acompanyat per l’arquitecta Beth Galí i l’editor Ramon Moreno.
Dividit en dues parts, ‘Zenobia’ i ‘Montjoi’, el llibre presenta cronològicament la història de l’escriptora i traductora Zenobia Camprubí entrellaçada amb molts altres relats familiars, i amb el marc geogràfic i emocional de la vall de Montjoi (Girona) sempre present, tal com explica l’editorial en un comunicat.
La història està contada des de l’òptica del seu nebot-net, Francesc Galí, qui explora la relació de Zenobia amb la seva família catalana, en particular amb la seva tia -i besàvia de l’autor-, Eugenia Darna Grau.
La segona part del llibre està enfocada en la cala, els secrets i les històries de la qual es desgranen a través de la vivència d’aquells personatges que han anat habitant la Cala Montjoi al llarg del temps. Galí dedica aquest segon fragment del llibre a la Vall de Montjoi, antigament Magrigul, i mostra com es vivia en Montjoi de Dalt i Montjoi de Baix, i la seva evolució fins al present. Fins i tot dedica una part de la història al restaurant El Bulli i els seus fundadors.
Per les pàgines del llibre desfilen figures de primer nivell de la cultura i la creació, com Juan Ramón Jiménez, Ferran Adrià, Oriol Bohigas o Francesc d’Assís Galí, al costat d’altres personatges menys coneguts però “fonamentals per a entendre l’univers humà i simbòlic de Cala Montjoi”, com Quimet Corcoll del Montjoi de Baix, Felip Berta del Montjoi de Dalt o José Lozano del Bulli.
Tot això configura un relat en el qual “memòria familiar, història cultural i paisatge salvatge s’entrellacen de manera singular”. Per a l’autor, aquest llibre “vol rescatar la veu de Zenobia i l’esperit de la Cala Montjoi per a demostrar que els paisatges teixeixen identitat i una història profunda”.
‘Zenobia Camprubí i els secrets de cala Montjoi’ és una obra “molt coral” que mescla crònica, novel·la i assaig. Al gener, l’edició en castellà del llibre va ser presentada a la Casa-Museu *Zenobia-Juan Ramón Jiménez de Moguer (Huelva), poble natal del poeta. Posteriorment, també es va presentar en el Teatre de Roses i a la biblioteca de Figueres, a Girona.