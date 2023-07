L’FP dual es consolida a Espanya com a alternativa a la tradicional

En els últims anys, la Formació Professional (FP) ha experimentat un clar auge degut a la combinació entre la formació teòrica i la pràctica.

La implementació de noves modalitats que augmenten les possibilitats de realitzar pràctiques en empresa, com la Formació Professional Dual (FP Dual), està facilitant l’accés dels estudiants al món laboral. L’FP Dual ha incrementat de manera exponencial el nombre de matriculacions, consolidant-se com una de les modalitats educatives favorites per als estudiants, ja que respon a les necessitats actuals i garanteix ocupació i beneficis, tant per als estudiants com per a les empreses.

Per a visibilitzar aquest tipus de formació, Cesur, centre de Formació Professional, col·labora en la jornada ‘La Formació Professional a Debat’ que se celebra l’11 de juliol a Madrid. L’objectiu d’aquest fòrum és posar en valor l’àmplia oferta formativa i el creixent catàleg d’especialitats que actualment presenta la Formació Professional a Espanya, al mateix temps que destacar el seu posicionament en els últims anys, on el nombre d’alumnes ha augmentat gairebé en un 30% gràcies a la creació de nous models de formació, tal com recullen les estadístiques del Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP).

Aquest creixement es reflecteix en les dades d’alguns dels centres més destacats del país, com és el cas de Cesur, obtenint un creixement del 81% en el nombre de matriculacions en FP Dual entre 2020 i 2023. Així mateix, aquest centre ha reforçat la seva aposta per aquesta mena de formació com a garantia per a la inserció laboral dels seus alumnes.

Per a impulsar el nivell d’ocupació, l’FP Dual ofereix un aprenentatge real i pràctic, on els estudiants tenen l’oportunitat d’aplicar els coneixements adquirits a l’aula directament en l’entorn laboral. L’èxit d’aquest model el demostra Cesur, on 3 de cada 4 alumnes aconsegueixen ocupació en el primer any després d’acabar els seus estudis, en part gràcies a l’àmplia oferta de convenis dels quals disposa, amb més de 4.200 empreses per al desenvolupament de les pràctiques curriculars.

Aquest nou model de Formació Professional es completa amb el desenvolupament de competències personals o soft skills, altament valorades per les empreses en els seus processos de selecció, i que inclouen habilitats com el treball en equip, la comunicació efectiva i la resolució de problemes.

El cas de Cesur serveix de paradigma per a entendre com l’FP Dual és ara una opció ferma per als estudiants espanyols. Cesur compta amb més de 30 centres distribuïts en tota Espanya i és líder nacional de l’FP per tercer any consecutiu, segons el rànquing elaborat per la consultora Strategik.